Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся сегодня в Сочи

Основной темой переговоров станет урегулирование кризиса в Сирии.

- Главными темами предстоящих переговоров могут стать пути размежевания в Идлибе боевиков от умеренной оппозиции и мирных жителей, а также возможность проведения в этом сирийском регионе наземной антитеррористической операции, - сообщают в пресс-службе Кремля.

Идлиб - это единственный крупный регион Сирийской Арабской Республики, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться и добровольно сложить оружие. Восстановление Дамаском контроля над провинцией, по сути, станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.

Турецкие средства массовой информации накануне визита Эрдогана в Сочи пишут о том, что за его встречей с Путиным все мировое сообщество будет наблюдать не менее пристально, чем за проведением трехстороннего саммита по Сирии в иранской столице. Анкара на официальном уровне признает, что в Идлибе сосредоточены не только бойцы так называемой умеренной оппозиции, но и экстремисты различных террористических группировок. Однако, несмотря на факт присутствия боевиков в регионе, Турция выступает против нанесения воздушных ударов и проведения наземной антитеррористической операции правительственных сил Сирии в Идлибе. Основной причиной турецкие власти называют гуманитарную проблему. Турция уже приняла более трех миллионов беженцев из Сирии, а население одного лишь Идлиба превышает эту цифру. Турецкий лидер сообщил, что его страна не способна принять новую волну беженцев, которая может возникнуть в случае военной операции в регионе.

Ирина СИЗОВА