Дожди решили не покидать Краснодарский край

На территории региона в понедельник возможны местами кратковременные дожди с грозами, а в некоторых районах ожидаются сильные ливни и с градом, рассказали синоптики Краснодарского краевого гидрометцентра. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут усилиться до 14 м/с. Столбики термометров поднимутся до отметки максимум 26 градусов, минимальная температура воздуха будет 21°. На Черноморском побережье воздух прогреется до 25-27 градусов тепла.

В Краснодаре же дожди могут пройти только вечером. И то, кратковременные и без гроз. Температура днем будет 23-25 градусов. Ветер также будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5-10 м/с.