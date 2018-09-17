В Краснодаре открыли крупнейшую на юге России цветочную ярмарку

Официальное открытие крупнейшего на юге России торгового центра с цветочной ярмаркой прошло в Краснодаре 16 сентября. Ее площадь — около 10 тысяч квадратных метров.

Ярмарка предполагает 450 мест для садоводов и цветочников. А ее площадь — около 10 тысяч «квадратов» — почти в два раза больше, чем на прошлом месте. Площадь торгового центра стала больше — с 2,3 до 3,8 гектаров.

«На территории ТЦ также разместили 160 павильонов и магазинов общей площадью 12 тысяч квадратных метров. По периметру рынка устроена парковка на 500 мест. Каждое воскресенье в торговом центре устраивают ярмарки сельхозпродукции, декоративных и домашних животных, а также кормов для них», — пояснили в пресс-службе администрации края.