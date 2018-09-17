Приставы провели семинар для представителей кредиторов

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю прошел очередной семинар для представителей юридических лиц, включенных в госреестр по возврату просроченной задолженности. Семинар был посвящен законодательной новелле – с 10 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2018 № 241-ФЗ «О внесении изменений в ст. 28.7 КоАП РФ».

В соответствии с данным законодательным актом, Федеральная служба судебных приставов наделена полномочиями начинать и вести административное расследование до направления материалов административного дела в суд. Данное изменение затрагивает и сферу выявления правонарушений в области защиты прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Необходимость нововведения обоснована тем, что привлечение недобросовестных взыскателей просроченной задолженности к административной ответственности из-за отсутствия законодательной возможности (определенных полномочий) провести экспертизу или другие процессуальные действия для сбора доказательств. Так, в частности, должностные лица ФССП получили возможность истребования информации от операторов связи, интернет-провайдеров, правообладателей соц. сетей за непредоставление которой, равно как и несвоевременное предоставление, либо не в полном объёме, предусмотрена административная ответственность, в соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ. До вступления Закона 241-ФЗ в законную силу, операторы связи чаще всего отказывали в предоставлении данной информации, ссылаясь на закон о персональных данных и закон о связи.

Однако такие расширенные полномочия в основном используются при рассмотрении обращений граждан, жалующихся на нарушение их законных интересов микрофинансовыми и кредитными организациями, т.е. неподконтрольными ФССП, а также юридическими лицами, не включенных в государственный реестр юридических лиц, при совершении ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

В отношении же «реестровых» юридических лиц порядок истребования информации и ее предоставления не изменился и продолжает действовать с соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ.

Однако, в соответствии с наделенными полномочиями, должностное лицо праве вынести определение о назначении административного расследования и запросить необходимую информацию в рамках проведения указанного процессуального действия. Административная ответственность за непредоставление, несвоевременное или предоставление информации в неполном объеме сохраняется также и при проведении внеплановой проверки (документарной, выездной) – 19.7 КоАП РФ.

Несомненным облегчением в работе должностных лиц ФССП России при рассмотрении обращений граждан и сбора доказательств для привлечения к административной ответственности юридических лиц, внесенных в государственный реестр будет то, что расширенные полномочия позволит сократить количество внеплановых проверок и завершить административное расследование возбуждение дело об административном правонарушении – протоколом об административном наказании.

Следует отметить, что к юридическим лицам, внесенным в государственный реестр и осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности на территории Краснодарского края за весь период, начиная с момента включения сведений о них и по настоящее время, жалоб и нареканий к работе не имеется ни у граждан, ни у службы судебных приставов.