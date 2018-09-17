Как воспользоваться «Книгой отзывов и предложений»

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю в целях совершенствования и улучшения работы по защите прав и законных интересов граждан и организаций, а также своевременного информирования руководства ведомства о нарушениях должностных лиц и принятия по ним оперативных решений действует Положение о правилах ведения «Книги отзывов и предложений граждан».

Ведущий экземпляр «Книги отзывов и предложений граждан» хранится в специальном кармане на видном и доступном для граждан месте – в пункте пропуска граждан и представителей организаций по адресу: г.Краснодар, ул. Красная, 22. В городских и районных отдела судебных приставов Краснодарского края подобные Книги находятся в канцелярии.

Гражданин, желающий внести запись в «Книгу отзывов и предложений», имеет право это сделать без предъявления документов и объяснения причин.

С записями, сделанными в Книге, ежедневно производит ознакомление лицо, ответственное за проверку книги, назначенное руководителем УФССП России по Краснодарскому краю – главным судебным приставом Краснодарского края.

После рассмотрения внесенных в Книгу записей принимаются необходимые меры по устранению отмеченных недостатков и нарушений или осуществлению приемлемых предложений.

С учетом характера отзыва или предложения его инициатору в необходимом случае направляется письменный ответ, о чем делается соответствующая запись в Книге.