Наталья Костенко: В России должна появиться единая система поддержки научно-технического творчества молодежи

Заместитель Председателя комитета ГД по контролю и регламенту Наталья Костенко посетила Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!» в Краснодаре, где познакомилась с проектами научно-технического творчества молодежи Южного федерального округа.

В рамках фестиваля представлено более 340 проектов от 800 участников ЮФО, в основном, это студенты технических вузов и молодые специалисты, работающие на предприятиях. Каждый регион презентует уникальные технологии - от ловли и выращивания креветок и жуков-киборгов, до лунных поездов и установок по разбору горных завалов. За время работы фестиваля его смогут посетить более 20000 гостей, открыв для себя новое в аграрном секторе или машиностроении, познакомиться с новыми беспилотниками или роботами, сделанными молодежью Юга России. Также для всех посетителей доступен образовательный блок, где можно послушать лекции от ведущих экспертов в области технологического предпринимательства, промышленности и инноваций.

Депутат Госдумы Наталья Костенко отметила проекты Курганинского и Лабинского районов, которые очень активно занимаются научно-техническим творчеством. При этом такие муниципальные образования, находящиеся в дали от больших мегаполисов, часто не получают должной поддержки. Костенко высказала идею о создании единой системы поддержки, включающую в себя информационно-коммуникационную, образовательную и грантовую составляющую для развития центров научно-технического творчества молодежи в тех населенных пунктах, где уже ведется серьезная работа с молодежью и видны конкретные результаты.

«Молодежи важно получать поддержку, постоянно повышать компетенцию. Для этого следует обратить внимание на дополнительные образовательные модули, которые в режиме онлайн смогут проходить молодые изобретатели, проживающие в сельской местности, здесь важна и заинтересованность инвесторов, чтобы доводить проекты от идей до реализации»,- отметила депутат Госдумы Наталья Костенко.

Фестиваль «От Винта!» проходил с 14 по 16 сентября в выставочном центре «Экспоград Юг» при поддержке Министерства промышленности и торговли России, а также при активно участии всех регионов Южного федерального округа.