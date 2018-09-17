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В Краснодаре на улице Володарского открыли сквер «Сад Тротнера»

Понедельник, 17 сентября 2018 11:58
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Новую зону отдыха площадью 2,6 тысяч квадратных метров осмотрел глава города Евгений Первышов. В официальном открытии сквера также приняли участие депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Хмелевской, депутат городской Думы Краснодара Сергей Фисюк.
Как отметил Евгений Первышов, новый сквер сделает район более уютным и комфортным для жителей.

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