С 24 по 27 сентября 2018 года в Сочи состоится одно из самых значимых событий в жизни Федеральной антимонопольной службы - «Неделя конкуренции в России». В рамках мероприятия пройдут круглые столы, конференции, семинары и заседания с участием представителей органов власти, бизнеса, международных организаций и руководителей конкурентных ведомств стран мира.

Место проведения - отель «Рэдиссон Роза Хутор» (горнолыжный курорт Роза Хутор)

25 сентября 2018 года состоится круглый стол с участием лидеров конкурентных ведомств БРИКС и ведущих мировых фармацевтических компаний на тему «Вопросы конкуренции на фармацевтических рынках БРИКС». В формате модерируемой дискуссии участники обсудят вопросы патентной защиты и принудительного лицензирования, ценообразования на лекарственные средства, сотрудничества конкурентных ведомств при рассмотрении сделок экономической концентрации.

Место проведения: г. Сочи, гостиница Рэдиссон Роза Хутор, зал «Москва – I», 1 этаж

Время проведения: 14.00 - 16.00

26 сентября 2018 года пройдет расширенное заседание Коллегии ФАС России – Международная конференция на тему «Конкурентная политика: ставка на эффективность».

Место проведения: зал «Москва», 1 этаж

Время проведения: 10.00 - 13.00, аккредитация СМИ: 09:00 – 10:00

По окончании мероприятия запланирована пресс-конференция руководителя ФАС России Игоря Артемьева средствам массовой информации.

Место проведения: зал «Барселона», 3 этаж

Начало пресс-конференции: 13.00

Во второй половине дня состоится Юбилейное Заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике.

Глава ФАС Игорь Артемьев расскажет о развитии конкурентной политики в Российской Федерации на современном этапе. Вопросы деятельности Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства государств-участников СНГ осветит руководитель Штаба, заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин. Доклад о внедрении института комплаенса в Российской Федерации представит начальник Правового управления ФАС России Артём Молчанов. Начальник управления международного экономического сотрудничества ФАС России Леся Давыдова расскажет о подготовке разъяснений

применения механизма «отказа от конфиденциальности» при взаимодействии антимонопольных органов и об итогах 17-й сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции, состоявшейся в июле 2018 года в г. Женеве.

Мероприятие также открыто для средств массовой информации.

Место проведения: зал «Москва – II», 1 этаж

Время проведения: 15.00 - 18.00

27 сентября 2018 года состоится Международный круглый стол по вопросам экономической концентрации, организуемый совместно ФАС России и Некоммерческим партнерством «Содействие развитию конкуренции в странах СНГ». Мероприятие пройдет в формате деловой игры.

Место проведения: зал «Москва – I», 1 этаж

Время проведения: 12.15 - 14.30