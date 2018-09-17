Аишхо очищают от балаганов

В Сочи снесли очередную партию балаганов на Аишхо. Силами сотрудников Сочинского национального парка и подрядчиков убраны 11 построек-балаганов. Всего на территории туристического маршрута было расположено более 140 незаконных строений. В результате масштабной проверки Росприроднадзора был инициирован их снос. Демонтаж начали еще в июле нынешнего года, в августе была убрана значительная часть объектов вспомогательного назначения, а также 14 незаконных строений. При этом Сочинский национальный парк прекратил договорные отношения с пользователем туристического маршрута «Аишхо» — ООО «Триумф», действовавшие с 2013 года. Поводом для такого решения стали нарушения, допущенные арендатором в части незаконного строительства в природоохранной зоне жилых объектов.

- В результате выявления многочисленных фактов нарушения природоохранного законодательства на туристическом маршруте «Аишхо» ФГБУ «Сочинский национальный парк» прекратил договорные отношения с Пользователем маршрута — ООО «Триумф». Ввиду допущения Пользователем грубых нарушений (Ст. 8.39 КОАП РФ) и, как следствие, в связи с необходимостью восстановления природного комплекса, договор с Пользователем не продлен. Маршрут закрыт для посещения, доступ на территорию ограничен,— говорится в официальном сообщении Сочинского национального парка.

Окончательно завершить работы по демонтажу незаконных строений на Аишхо планируется к середине октября.

Ирина СИЗОВА