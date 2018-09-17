ГУП КК «Кубаньводкомплекс» ведет замену сетей в поселке Стрелка

Специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» на прошлой неделе приступили к выполнению работ по замене сетей водопровода на улице Зои Космодемьянской в поселке Стрелка Темрюкского района, что позволит улучшить качество воды и нормализовать в целом водоснабжение данного населенного пункта, в котором проживает около пяти тысяч жителей. В настоящее время ведутся работы по монтажу трубопровода.

«Будет проведена замена старого аварийного водопровода протяженностью 575 метров на новый пластиковый диаметром 160 мм, а также планируется установить вантуз для сбрасывания воздуха из системы водоснабжения во избежание образования воздушных пробок и построить водопроводный колодец», - рассказал Андрей Горячкин, начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Мероприятия по замене водопровода, направленные на улучшение качества услуг для потребителей, выполняются в рамках производственной программы предприятия.