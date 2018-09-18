Найди свою дорогу к храму

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор провел архиерейскую службу в храме Вознесения Господня поселка Пашковский Карасунского округа Краснодара, пообщался с прихожанами и ознакомился с ходом строительных работ в храме. Для всех православных было большой честью вживую услышать мужской хор Валаамского монастыря, который выступил перед прихожанами во время богослужения.

Храм Вознесения Господня — единственный сегодня недостроенный храм в столице Кубани, возведение которого началось в далеком 1991 году и продолжается уже более четверти века. Строится он на пожертвования простых людей, и с приходом нового настоятеля — протоирея Георгия Меденцева работы активизировались, несмотря на острые проблемы с финансированием.

Несомненно, пожертвований прихожан на продолжение строительства недостаточно, поэтому свой посильный вклад в благое дело вносят все православные, которые хотят оставить добрый след на земле. В их числе известный актер и исполнитель Дмитрий Певцов, который семнадцатого сентября выступил с благотворительным концертом в Краснодарской филармонии, средства от которого были пожертвованы на дальнейшее строительство храма Вознесения Господня. Это уже второй благотворительный концерт актера в Краснодаре — первый состоялся в июле этого года. Тогда Дмитрий Певцов обещал вернуться в краевой центр вместе с оркестром и обещание свое сдержал.

Строительство храмов на Руси всегда почиталось величайшей добродетелью, и православные люди принимали в этом самое непосредственное участие. И в наше время храму Вознесения Господня помогают все верующие люди, кому небезразлична сокровищница для спасения бессмертной души. Помогают известные актеры, творческие коллективы России и краснодарцы, приближая день, когда в верхнем приделе храма Вознесения Господня зазвучат молитвы, пройдет освящение и первая архиерейская служба.

Все люди доброй воли могут помочь в богоугодном деле, пожертвовав на строительство храма Вознесения Господня любые суммы. Церковь всегда молится за строителей, благотворителей и жертвователей храмов. Господь принимает пожертвования и благословляет нас, а через нас — и наши семьи.

Фото Николая ШУМАКОВА

Для всех, кто решит откликнуться на просьбу и внести свою лепту, сообщаем банковские реквизиты прихода.

Получатель:

Местная религиозная организация православный Приход Свято-Вознесенского храма г. Краснодара п. Пашковского Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), ИНН: 2312025195, КПП: 231201001.

Полные банковские реквизиты:

наименование банка — КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО, г. Краснодар,

БИК 040349722; кор. счет 30101810200000000722; р/с 40703810400260000110.

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