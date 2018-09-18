Уверенный, стабильный, устремленный в будущее

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравили жителей Кубани с Днем образования региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что свой восемьдесят первый день рождения Краснодарский край встречает уверенным, стабильным, устремленным в будущее благодаря упорному труду каждого его жителя.

— Кубань — великая труженица! С какой любовью и самоотверженностью здесь растят хлеб для всей России. В этом году мы вновь собрали рекордный урожай,— подчеркнул губернатор. — Хочу сказать огромные слова благодарности всем, кто внес вклад в продовольственную безопасность нашей страны.

Вениамин Кондратьев акцентировал, что нынешний год для Краснодарского края особенный: 75 лет назад регион был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

— Дорогие ветераны, мы помним, какой ценой вам досталась эта победа. Наши деды мечтали, что здесь заколосятся поля и будут цвести сады, отстроятся заново станицы и города, что на Кубани будут счастливы дети,— сказал глава края.

По его словам, представители нынешнего поколения стремятся быть достойными заветов дедов, вкладывая все силы в развитие края. Сегодня Кубань находится в пятерке ведущих регионов страны, строятся новые предприятия, школы, детские сады, открываются офисы врачей общей практики на селе, ремонтируются Дома культуры.

Кроме того, Краснодарский край постоянно становится центром проведения мировых событий. Губернатор выразил признательность всем, кто принимал участие в организации и проведении чемпионата мира по футболу в этом году в Сочи.

— Мы — многонациональный край, где мирно соседствуют сотни народов. Мы открыты и гостеприимны, в чем убедились многочисленные гости мундиаля,— сказал Вениамин Кондратьев.

В свою очередь Юрий Бурлачко поздравил жителей региона от имени депутатов краевого парламента, отметив, что Кубань с каждым годом становится все более комфортной для жизни.

— Край славится не только богатыми урожаями — сегодня это регион с развитой экономикой и инвестиционной привлекательностью. Мы ставим из года в год значимые рекорды в АПК и туризме. У Кубани огромный потенциал, край открыт для новых идей и позитивных изменений,— сказал спикер ЗСК.

В рамках праздничного мероприятия Вениамин Кондратьев вручил награды выдающимся жителям Краснодарского края.

— Жители осознают свою ответственность за настоящее Краснодарского края, за его завтрашний день. Жизнь наших детей можем сделать лучше только мы сами. И я хочу поблагодарить каждого из вас за тот вклад, который вы внесли в развитие родного края, и пожелать, чтобы наши дети, внуки и последующие поколения нами гордились,— акцентировал Вениамин Кондратьев.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института риса Виктор Ковалев и председатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Евгений Стешенко.

Виктор Ковалев — ведущий селекционер России, работает в краевом институте с 1973 года. Благодаря выведенным им сортам в регионе удалось значительно увеличить валовой сбор риса: за последние пять лет дополнительно получено более 230 тыс. тонн сырья.

Евгений Стешенко координирует деятельность Красного Креста на Кубани с 2003 года. Принимал активное участие в организации гуманитарной помощи жителям, пострадавшим в результате стихийных бедствий в Крымском и Туапсинском районах, в Геленджике.

Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено профессору Кубанского государственного университета Вере Бедерхановой. Она посвятила КубГУ больше пятидесяти лет жизни — прошла путь от ассистента преподавателя до профессора кафедры социальной работы. Выпускники Веры Бедерхановой становятся известными учеными и выдающимися учителями.

Главному врачу Краевой клинической больницы №1 им. С. В. Очаповского Владимиру Порханову губернатор передал благодарственное письмо президента страны.

Кроме того, пять человек были награждены медалью «Герой труда Кубани». Также были вручены медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I, II и III степеней.