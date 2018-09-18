Центр технической мысли

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко приняли участие в церемонии открытия Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!».

Как отметил Вениамин Кондратьев, такой форум позволяет молодежи стать более уверенной в себе и раскрыть свой потенциал.

— Здесь собрались сильные и одаренные ребята нашей страны. Проекты, которые предоставлены сегодня на стенде, уже завтра могут быть воплощены в жизнь. Благодаря вашим разработкам формируется будущее, развивается промышленность, экономика. Вы помогаете сделать стране большой технический шаг в будущее,— обратился губернатор к присутствующим.

От имени министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова участников поприветствовали представители федерального ведомства. «Инженерное дело является основополагающим фактором для появления новейших разработок практически во всех сферах жизнедеятельности и требует особого внимания. Фестиваль прошел большой путь и сегодня стал уникальной площадкой для демонстрации разработок детей и молодежи, популяризации научно-технического творчества практически во всех регионах страны»,— говорится в приветственном адресе.

Также к участникам обратился председатель ЗСК Юрий Бурлачко. От депутатского корпуса Кубани он поздравил присутствующих с открытием фестиваля.

— На несколько дней Краснодар станет центром технической мысли. От ваших смелых идей зависит будущее России. Желаю успехов и реализации задуманных идей,— отметил спикер кубанского парламента. После торжественной части глава региона осмотрел выставку и пообщался с участниками фестиваля.

Фестиваль прошел в краснодарском выставочном комплексе «Экспоград-Юг», где было представлено порядка 340 проектов в области судостроения, авиации, транспорта, медицины, АПК, космонавтики. В мероприятии приняло участие порядка восьмисот представителей регионов ЮФО, а также Центральной России и Сибирского федерального округа — дети, молодежь, ученые. Возраст участников — от пяти до 35 лет.

Эстафету проведения фестиваля принял Приволжский федеральный округ — именно здесь в следующем году свои проекты и разработки представят участники проекта «От винта!».