Почта становится конкурентоспособной

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с директором Управления федеральной почтовой связи Краснодарского края — филиала ФГУП «Почта России» Еленой Бабак.

В мероприятии также приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец, руководитель Департамента информатизации и связи региона Евгений Юшков. В ходе общения участники рассмотрели в том числе вопросы сохранения почтовых отделений на сельских территориях с небольшим количеством населения.

Губернатор отметил, что за последнее время Почта России сделала большой шаг в развитии. На территории края за полтора года было обновлено 159 почтовых отделений. В этом году открыто одиннадцать центров выдачи и приема посылок.

— Это серьезные преобразования, их ощущают жители края. Надеюсь, подобная модернизация будет продолжена,— подчеркнул Вениамин Кондратьев, отметив, что сегодня необходимо решать вопросы доступности почтовых услуг на отдаленных территориях региона.

— Отделения не должны сокращаться на сельских территориях. Важно сохранить для жителей возможность получения всех почтовых услуг,— сказал губернатор.

В свою очередь Елена Бабак уточнила, что из более чем 1250 офисов Почты России 909 располагается на сельских территориях. Кроме того, развивается альтернативный способ обслуживания населения — это мобильные почтовые объекты.

— В отдаленных населенных пунктах, например в Отрадненском районе, они доступны жителям не реже трех дней в неделю. Передвижные отделения оборудованы различными средствами передачи данных, позволяющими в том числе принимать налоговые платежи в режиме онлайн,— добавила директор филиала.

Губернатор отметил, что необходимо и дальше создавать условия, чтобы в каждом отдаленном населенном пункте было отделение, где Почта России сможет выполнять свои функции. Кроме того, акцентировал глава региона, почта должна оставаться конкурентоспособной, поэтому важно развивать сектор финансовых услуг.

Напомним: в прошлом году на Российском инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение о сотрудничестве администрации региона и ПАО «Почта Банк». Организация брала на себя обязательства в 2017 году обеспечить открытие порядка 200 точек присутствия на территории края. По итогам прошлого года количество точек обслуживания составило 1347, увеличившись на 377. В том числе открылось 98 новых подразделений банка. Сегодня соглашение также успешно реализуется. По словам Елены Бабак, открыто уже семьсот точек присутствия, из которых большая часть приходится на сельскую местность.

Также в ходе встречи обсудили создание Центра гибридной почты в Краснодаре. В этом вопросе край готов оказать максимальную поддержку. Кубань — третий по объему корреспонденции регион в России, заинтересованный в максимальном ускорении деловой переписки и доставки платежных квитанций.