Высокие результаты

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка в рамках рабочей поездки в Ленинградский район проверил, как проходит уборка сахарной свеклы и подготовка почвы к севу озимых культур урожая 2019 года.

Андрей Коробка посетил одно из ведущих сельхозпредприятий региона — агрофирму «Соревнование». Последние два года хозяйство становится краевым призером по урожайности озимой пшеницы в северной зоне. В 2018 году с 2,5 тысячи га уборочной площади зерновых колосовых и зернобобовых культур было намолочено свыше 21 тысячи тонн зерна. Урожайность составила 82,7 ц/га.

Руководитель агрофирмы Геннадий Панасенко сообщил, что в этом году предприятие также рассчитывает на хорошие показатели пропашно-технических культур. Сейчас убирают сахарную свеклу, кукурузу и подсолнечник. По словам агрария, предприятие работает, опираясь на рекомендации ученых.

Как отметил Андрей Коробка, именно такой комплексный подход позволяет достигать высоких результатов.

— Погодой мы управлять не можем. Зато с помощью внедрения современных технологий, благодаря тесной работе с наукой и квалифицированным кадрам можем минимизировать риски. Именно так и работают на Кубани, это и есть кубанский подход к работе,— сказал вице-губернатор.

Заместитель главы региона подчеркнул, что в этом году в целом по краю ожидается хороший урожай зерновых.

— О конкретных цифрах говорить пока рано. Но мы рассчитываем на результаты, которые позитивно отразятся в первую очередь на экономике аграриев. Это и является основной составляющей будущего развития отрасли,— акцентировал Андрей Коробка.

По оперативным данным, в регионе убрано свыше 700 тысяч га сельхозплощадей из 1,4 млн га, засеянных агрокультурами. В том числе сахарная свекла — на 40 процентах площадей с валовым сбором более 2,7 млн тонн, кукуруза на зерно — 41 процент с валовым сбором 621 тыс. тонн, подсолнечник — 58 процентов с валовым сбором 503 тыс. тонн, соя — 62 процента площади с валовым сбором 168,3 тыс. тонн. Рис убран на 11 процентах засеянной площади. Валовой сбор — 83,7 тыс. тонн.

После посещения агрофирмы Андрей Коробка провел краевое совещание по подготовке к осенней посевной кампании под урожай 2019 года. В заседании приняли участие заместитель председателя ЗСК Александр Трубилин, министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека, заместители глав муниципальных образований края, курирующие АПК, руководители сельхозпредприятий региона, а также представители отраслевых ведомств и научных учреждений.

Как отметил Андрей Коробка, озимые колосовые запланировано посеять на площади 1 млн 577 тыс. га, ориентировочно на уровне прошлого года. Основной сев озимых культур необходимо завершить до 25 октября.

Особое внимание вице-губернатор обратил на внесение минеральных удобрений. По его словам, потребность в них на осеннюю посевную кампанию закрыта, но при необходимости их дополнительного приобретения проблем быть не должно. Минсельхоз России зафиксировал уровень цен до окончания осенних полевых работ.

— Вместе с тем удобрения — это в любом случае расходы. И нужен рациональный подход к их использованию, обязательное соблюдение рекомендаций ученых по оптимальным дозам внесения всех необходимых компонентов. От этого зависит и качество урожая, и состояние почвы, и ее плодородие,— акцентировал заместитель главы региона.

По словам министра сельского хозяйства края Федора Дереки, к осенней посевной кампании всё готово, будет задействовано 64,5 тыс. единиц сельхозтехники. Это позволяет провести сев в оптимальные сроки. Потребность в ГСМ закрыта в полном объеме. Семян также достаточно — под урожай 2019 года их требуется 397,8 тыс. тонн. В хозяйствах края имеется 129,7 тыс. тонн элитных семян и 268,1 тыс. тонн семян 1—4-й репродукций. Кроме того, имеются семена озимых культур для реализации в другие регионы России.

— Все используемые семена — кубанской селекции. Хочу подчеркнуть, что импортные сорта не могут обойти наши, кубанские, выведенные с учетом почвенно-климатических условий,— добавил Федор Дерека.

Также на совещании говорили и о государственной поддержке аграриев.

— Многие успехи в АПК становятся возможными благодаря мощному финансированию отрасли. За последние три года на развитие АПК было направлено 24,6 миллиарда рублей из краевого и федерального бюджетов. В этом году мы уже перешагнули планку в 7,3 миллиарда рублей,— сказал Андрей Коробка. — До аграриев региона доведено уже более 4,2 миллиарда рублей.

В этом году дополнительные средства из федерального бюджета были направлены в рамках компенсации затрат на ГСМ в виде несвязанной поддержки в области растениеводства. На необходимость этой меры неоднократно обращал внимание губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В Краснодарском крае сумма господдержки по этому направлению с учетом регионального софинансирования составляет 288 миллионов рублей.

По словам Андрея Коробки, Министерство сельского хозяйства края начнет прием документов на выдачу субсидии по этому направлению с 25 сентября.

Кроме того, средства выделяются по программе льготного кредитования, что особенно актуально в период сезонных полевых работ. На эти цели в этом году край получил свыше 800 миллионов рублей субсидий. Это позволило аграриям получить кредиты на 28 миллиардов рублей. С третьего квартала этого года увеличены максимальные размеры кредитов: для крупных предприятий по направлению растениеводства — до 300 миллионов рублей, животноводства — до 140 миллионов рублей, молочного скотоводства — до 250 миллионов рублей. Для фермеров ограничений по размерам кредитов нет.