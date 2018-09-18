Недвижимое имущество — в хозяйственный оборот

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин провел по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева совещание по вопросу эффективного использования государственного имущества.

В мероприятии приняли участие представители Законодательного Собрания Краснодарского края, органов исполнительной власти, государственных учреждений региона.

— Эффективность управления государственным имуществом, находящимся в собственности Краснодарского края, является одной из наиболее важных задач региональной власти,— отметил Сергей Болдин.

Так, в хозяйственный оборот планируют вовлечь недвижимое государственное имущество Краснодарского края, которое вообще не используется, используется неэффективно или не по назначению. Также предполагается включить его в программу приватизации Краснодарского края на очередной плановый период.

По словам Сергея Болдина, это будет способствовать привлечению в краевой бюджет дополнительных неналоговых доходов, необходимых для финансирования социальных программ и проектов.

— Ряд объектов, представленных сегодня на рассмотрение комиссии, необходимо изучить дополнительно. Выезжайте на места, определите возможность использования их в хозяйственной деятельности учреждений. Проанализируйте законность действующих соглашений о предоставлении этих объектов в пользование третьим лицам,— обратился вице-губернатор к участникам комиссии.

По итогам совещания из числа неиспользуемых объектов в Краснодаре были определены площадки, которые будут выставлены на продажу, а также участки, которые в дальнейшем планируется использовать для создания социальной и образовательной инфраструктуры.

Ознакомиться с имуществом, планируемым к реализации, можно на сайте Департамента имущественных отношений Кубани.