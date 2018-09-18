Чтобы город был красивым и уютным

Около ста тысяч жителей Краснодара приняли участие в общегородском субботнике, который прошел в рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству.

— Масштабные работы по очистке и благоустройству территорий развернулись во всех округах краевого центра. В субботнике приняли участие работники предприятий, представители общественности, территориального общественного самоуправления, студенты и школьники. Все они вышли на улицы города, чтобы привести в порядок городские территории накануне юбилейной 225-летней годовщины со дня основания Краснодара,— сказал заместитель директора Департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.

С 09:00 на заранее определенные участки вышли сотрудники администрации города, внутригородских и сельских округов Краснодара, предприятий и организаций, жители краевой столицы. Основные работы в ходе субботника проводились в парках и скверах, зеленых зонах, на придомовых территориях, кладбищах, вдоль берега реки Кубани, на въездных трассах и магистралях.

В Западном округе от мусора, опавшей листвы и веток очистили лесопарковую зону реки Кубани — от вертолетной площадки до входа в парк имени 30-летия Победы.

В Центральном округе — убирали и приводили в порядок территорию вблизи мемориала «Жертвам фашизма» по улице Воронежской, скверы «Петровский» и «Константиновский». Также от мусора очистили берег реки Кубани вблизи строения по улице имени Фурманова.

На территории Прикубанского округа проведены санитарные и благоустроительные работы в скверах «Майский», имени Покрышкина — здесь собрали и вывезли мусор, обновили малые архитектурные формы, детские площадки, скамейки, побелили деревья.

Очищены от веток и мусора зеленые зоны в станице Елизаветинской, поселках Белозерный, Колосистый, Российский и Индустриальный.

В Карасунском округе привели в порядок скверы Казачьей Славы по улице имени Евдокии Бершанской, «Студенческий» по улице Садовой, Сормовский и Тюляевский бульвары, зеленые зоны в станице Старокорсунской, провели очистку территории в районе Карасуна — от улицы имени Селезнева до улицы Старокубанской.

Всего в ходе общегородского субботника было вывезено более двух тысяч кубометров мусора! В рамках месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству в краевом центре уже ликвидировано 366 стихийных свалок, покошено около 19 тысяч квадратных метров сорной растительности, очищено от мусора 312 тысяч квадратных метров территорий береговой линии реки Кубани и 135 тысяч квадратных метров лесополос. Отремонтировано 270 фасадов зданий, более дух тысяч квадратных метров тротуаров, окрашено около семисот заборов.