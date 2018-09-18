Сотрудничество на благо регионов

Министры иностранных дел России и Германии наградили Краснодар за сотрудничество с Карлсруэ. Мероприятия, посвященные закрытию Года российско-германских регионально-муниципальных партнерств, состоялись в Берлине.

На церемонии подведения итогов года министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас вручили главе Краснодара Евгению Первышову почетную грамоту за весомый вклад в развитие регионально-муниципального сотрудничества между Россией и Германией.

— То, что нас отмечают на уровне министерств иностранных дел России и Германии, большое событие для Краснодара. Благодарю за высокую оценку нашей работы от имени всех жителей города. Важно также, что это именно совместная оценка в развитии межмуниципальных проектов Краснодара и Карслруэ в масштабе российско-германских отношений. Уверен, наша главная задача — сохранение и дальнейшее развитие совместных проектов, укрепление дружбы между нашими городами и странами,— сказал Евгений Первышов.

В мероприятиях, посвященных закрытию Года российско-германских регионально-муниципальных партнерств, приняли участие председатель городской Думы Вера Галушко, заместитель главы города Лилиана Егорова, начальник Управления по делам молодежи Георгий Пронькин, заместитель управляющего делами, начальник отдела зарубежных связей и протокола Борис Старосельский, главный врач больницы скорой медицинской помощи Николай Босак.

Одним из лучших совместных проектов между Россией и Германией, реализованных на муниципальном уровне, признан проект Краснодара и Карлсруэ «Стажировки и курсы повышения квалификации врачей и младшего медицинского персонала».

Вместе с главой Краснодара почетную грамоту за весомый вклад в развитие регионально-муниципального сотрудничества между Россией и Германией получил обер-бургомистр города Карлсруэ Франк Ментруп.

В ходе визита в Берлин Евгений Первышов и Вера Галушко посетили также Трептов-парк и возложили цветы к Мемориалу Воину-освободителю.

Конкурс совместных проектов проводился в рамках Года российско-германских регионально-муниципальных партнерств, который был объявлен в июне прошлого года, во время XIV Конференции городов-партнеров России и Германии. Помимо медицинского проекта города-побратимы подали на него еще две заявки: «Международная встреча оркестров городов-побратимов „Cometogether-2017”» и «Проект молодежной конференции „YouConf: Вкус жизни-1918—1968—2018”».