Фестиваль СitiesФЕСТ соберет в Краснодаре уникальных артистов из городов-побратимов. Культурная акция в рамках празднования 225-й годовщины образования города пройдет 22 сентября, с 12:30 до 15:30, на площади перед зданием Законодательного Собрания Краснодарского края по ул. Красной, 3. Посмотреть выступления участников фестиваля смогут все желающие.

— Впервые во время празднования Дня города состоится фестиваль городов-побратимов Краснодара СitiesФЕСТ. Исполнители и коллективы из Карлсруэ (ФРГ), Таллахасси (США), Харбина (КНР), Нанси (Франция), Вельса (Австрия) и других городов представят жителям и гостям Краснодара культурную программу. Это будет интересное и запоминающееся зрелище, которое станет одним из центральных событий праздника, посвященного 225-летию столицы Кубани,— сказал начальник отдела зарубежных связей и протокола администрации города Борис Старосельский.

Он также добавил, что на главной сцене фестиваля краснодарцы и гости города смогут увидеть оригинальные номера с участием артистов, которые уже подтвердили участие в фестивале, в том числе виртуальный танец девушек из Тюльпанной гвардии Карлсруэ, представление немецкого кукольника Штефана Блинна, выступление американского человека-оркестра Дилана Аллена, который продемонстрирует виртуозное исполнение народных хитов на уникальных самодельных инструментах, и джаз-трио из Нанси. Французские музыканты создадут романтическую атмосферу на сцене и перенесут зрителей в мир ретрокино. Также выступит фокусник и художник из Харбина.

Каждое выступление будет чередоваться музыкальными подарками краснодарских творческих коллективов, которые помогут передать колорит каждого из городов-побратимов. Кроме этого, на главном экране фестиваля, который будет расположен на площади рядом с главной сценой, жители Краснодара увидят самые красочные и живописные места породненных городов.

Параллельно с концертной программой на площади перед ЗСК будут работать тематические площадки. Благодаря новейшим технологиям жители и гости города окажутся на борту самолета австрийской компании, познакомятся с яркими туристическими маршрутами Австрии. Также будет работать интерактивная площадка Кубанского государственного университета с интеллектуально-развлекательной программой для детей и взрослых, пройдет мастер-класс по выпечке брецелей от пекарей Карлсруэ.