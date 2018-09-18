Авторынок переедет

Знаменитый краснодарский автомобильный рынок сегодня, 18 сентября, переедет на новую территорию. По поручению главы Краснодара Евгения Первышова для этого определена площадка по ул. Заводской, 9, на территории прекратившего работу кирпичного завода. Сюда автомобильный рынок переместится с ул. Обрывной, 137, в районе бывшего мясокомбината, где располагается в настоящее время.

Евгений Первышов провел на новой площадке утреннее выездное совещание, по итогам которого поставил задачи по обустройству этой территории и созданию условий для работы.

— Перенос авторынка из ставшей фактически центральной части города давно назрел. В условиях плотности трафика на городских улицах это была дополнительная нагрузка. Сейчас есть подходящая территория для переформатирования и переноса рынка. Здесь он сможет объединить как непосредственно продажу автомобилей, так и мастерские, автомагазины сопутствующих товаров и запчастей. Территория достаточно большая по площади, с удобной логистикой. После решения всех организационных вопросов авторынок сможет начать работу на новом месте. Плюс ко всему он дополнит сформировавшийся в этой части Краснодара автомобильный кластер,— сказал Евгений Первышов.

Процесс переноса работы авторынка на новую территорию Евгений Первышов обсудил на месте со своим заместителем Евгением Зименко и директором МУП «Карасунский», которое будет обеспечивать работу площадки, Леонидом Слюсаренко.

Глава Краснодара при этом добавил, что муниципальная территория по ул. Обрывной, 137, которая освободится после переезда авторынка, в дальнейшем будет использована для нужд города и горожан.

Леонид Слюсаренко рассказал, что новая площадка по ул. Заводской, 9, под авторынок уже размечена. Для размещения машин на продажу уже подготовлено 1,5 тыс. кв м — это около 350 машино-мест, также есть возможности для расширения при необходимости. Кроме того, есть гостевая парковка более чем на двести машино-мест. Он также уточнил, что участок имеет удачное транспортное расположение благодаря близости к трассе М4 «Дон» и Восточному обходу Краснодара. Кроме того, в этом районе расположено большое количество автосалонов, ближайший — на расстоянии около шестисот метров. Новую территорию отделяют всего семьсот метров от ул. Бородинской и ул. Горячеключевской, это один из основных въездных маршрутов в Краснодар со стороны торгового центра OZ Молл и направления на Усть-Лабинск.

В ближайшее время будет утвержден тариф за пользование машино-местом на авторынке в течение дня. Директор МУП «Карасунский» акцентировал, что стоимость машино-места на новой территории авторынка станет ниже.

Также обсудили организацию мест для торговли автозапчастями, автомастерских и услуг автосервиса, точек общепита. Евгений Первышов подчеркнул, что здесь должен быть представлен весь спектр услуг, который доступен посетителям действующего авторынка.

Евгений Первышов также дал поручение повысить транспортную доступность нового авторынка для горожан, прежде всего — проанализировать проходящие в районе кирпичного завода маршруты общественного транспорта и откорректировать их с учетом увеличения пассажиропотока в этом направлении после того, как авторынок начнет работать.