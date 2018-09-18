В синем море тонут лодки и большие корабли…

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько кораблей покоится на дне морей и океанов? Так как история судостроения насчитывает около четырех тысяч лет, то получается, столько же лет они и тонут. Историки утверждают, что с X века до нашей эры и до середины ХХ века нашей эры в мире затонуло минимум три миллиона судов. В нынешнем веке, к счастью, кораблей тонет меньше, однако катастрофы происходят. В современной мире, к несчастью, регулярно происходят аварии нефтеналивных судов. И не всегда это обходится без серьезных последствий для окружающей среды.

До изобретения парового двигателя более половины кораблей терпело крушения и тонуло в течение первых двух лет после начала эксплуатации. Гибли гребные и парусные суда и в морских боях, и в штормах. Существуют районы Мирового океана, где дно буквально усыпано кораблями. Самый «богатый» из них — пролив Ла-Манш. Он и пролив Па-де-Кале соединяют Северное море и Атлантический океан. Эти самые судоходные места планеты тем не менее круглый год затянуты густыми туманами. На дне проливов находятся десятки, а может, сотни тысяч кораблей.

Особенно опасна так называемая мель Гудвина, которой еще в средние века моряки дали меткое прозвище «Великий пожиратель кораблей». Пески Гудвина расположились посередине Ла-Манша в узком проливе Дувра. Больше всего здесь затонуло во время Великого шторма 1703 года — тринадцать военных кораблей и сорок торговых судов. Современная навигационная технология и наличие GPS с удобной разметкой канала теперь позволяют кораблям избегать Песков Гудвина.

Не менее опасен для мореходов архипелаг Силли, который является самой южной точкой Англии. Невозможно сказать, сколько кораблей нашло там свое последнее пристанище. Самым страшным является риф Семь Камней, на который налетел в 1967 году нефтеналивной танкер «Торри Кэньон».

Танкер «Торри Кэньон» возвращался с грузом нефти из Персидского залива. Это было одно из самых больших в мире судов: длина танкера составляла почти триста метров, а вмещал он почти 120 тысяч тонн нефти! Когда судно налетело на риф, из разорванных цистерн полилась нефть, и вокруг танкера стремительно начало расплываться ядовитое пятно. В море вылилось более пяти тысяч тонн нефти. Плюс ко всему экипаж, чтобы уменьшить массу танкера, начал выкачивать за борт оставшуюся нефть. В результате этого вокруг судна образовалось нефтяное пятно диаметром около девяти километров!

На следующий день нефтяное пятно разлилось уже на площади 225 километров, причем двигалось оно к Корнуоллу — крупнейшему британскому курорту. На побережье люди очищали от нефти пляжи и спасали водоплавающих птиц, перья которых склеились от нефти. Из-за этой катастрофы пострадала не только Англия. Через некоторое время гигантская многокилометровая пленка нефти достигла Бретани. Французское правительство, не успевшее принять никаких мер по защите своего побережья, было вынуждено выделить три миллиона долларов для очистки пляжей. Чтобы не применять детергенты, но хоть как-то связать нефть, ее посыпали опилками, а на берегу ее вручную собирали лопатами местные жители. Но, к сожалению, ущерб окружающей среде был нанесен колоссальный. В районе аварии «Торри Кэньон» погибли морские ежи, моллюски, многие виды рыб, мидии. Но страшнее всего последствия крушения отразились на птицах. Только на побережье Корнуолла их погибло девяносто процентов.

Что такое детергенты? Это химические вещества, которые распыляют над нефтяным пятном. Когда детергент попадает в нефть, та превращается в плотное вещество, которое тонет в воде. Но есть у этого способа одно большое но. Дело в том, что после обработки детергентом нефть становится чрезвычайно ядовитой для морской растительности и живых организмов. Быстро оседая на дно, она несет смерть практически всем морским обитателям. Получается противоядие опаснее яда?

Разлив нефти — действительно одна из самых страшных экологических катастроф. Вспомнив о катастрофе «Торри Кэньона», стоит рассказать и о других. Одним из крупнейших разливов нефти с судов считается катастрофа, произошедшая у Атлантического побережья Франции в 1978 году. Тогда в ста километрах от полуострова Бретань разбился о скалы американский танкер «Амоко Кадис», перевозивший более двухсот тысяч тонн нефти. Так как танкер разломился недалеко от берега, нефть распространилась почти на четыреста километров побережья Франции. Конечно, побережье принялись очищать сразу. Только в первый день удалось убрать 150 тонн загрязненной воды! Но нефть из танкера продолжала вытекать, и ее приливом вновь выбрасывало на уже очищенные участки вместе с погибшими птицами, моллюсками, рыбами. Нефть даже хотели поджечь, но власти отказались от этой идеи, опасаясь за прибрежные постройки. В итоге берег было решено посыпать тальком, который, смешиваясь с нефтью, образовывал комки.

В 1987 году произошло страшное столкновение пассажирского парома «Донья Пас» и танкера «Вектор», на котором находилось более тысячи кубических метров бензина и прочих нефтепродуктов. При столкновении произошел разлив и загорание нефтепродуктов с танкера. Пытаясь спастись с парома, люди прыгали в горящее море. В катастрофе погибло более четырех тысяч человек.

После аварии танкера «Эксон Вальдес» в 1989 году, которая произошла возле Аляски, в море вылилось, по различным данным, от 40 до 120 тысяч кубометров нефти, образовав нефтяное пятно площадью 28 тысяч квадратных километров. Район аварии был труднодоступным, что сделало невозможным быструю реакцию служб и спасателей. Поэтому многие обитатели этого района (лосось, морская выдра, тюлень и множество птиц), к сожалению, погибли.

В начале ноября 1998 года грузовое судно «Паллас» под флагом Либерии село на мель в Северном море на пути в Данию. Разлив нефти составил двадцать тонн и пришелся на побережья Голландии, Дании и Германии. Утечка вызвала колоссальный пожар, полыхавший в течение нескольких дней. Из-за огня погибло более тысячи морских птиц, среди которых были редкие виды. Более 12 тысяч получили повреждения.

В ноябре 2002 года потерпел катастрофу у берегов испанской провинции Галисия греческий танкер «Престиж». Он шел из Латвии в Гибралтар с 77 тысячами тонн мазута на борту. Во время сильного шторма в корпусе судна появилась широкая трещина. Мазут хлынул в открытое море. Было принято решение отбуксировать аварийное судно подальше от берега. «Престиж» удалось отвести 250 километров от побережья, где судно переломилось на две части и затонуло. В трюмах затонувшего танкера, лежащего на глубине 3,5 км, осталось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Тогда, к счастью, с помощью батискафов пытались залатать пробоины на затонувших частях танкера, чтобы остановить загрязнение моря.

Для Испании это было самым крупным экологическим бедствием. Нефтяные пятна достигли уникальной экологической зоны — Риас-Бахас. Этот район богат рыбой и моллюсками, здесь собирают восемьдесят процентов всех мидий, употребляемых европейцами. Кроме того, в этом районе погибли тысячи птиц. Общая сумма ущерба составила, по некоторым оценкам, почти миллиард евро.

В следующем — 2003 году потерпел бедствие у пакистанского города Карачи греческий нефтетанкер «Тасман спирит». Спустя две недели судно развалилось на две части. В общей сумме вылилось около 55 тысяч тонн нефти. Площадь пятна составила сорок квадратных километров. Из-за инцидента погибло множество птиц, рыб и всевозможных морских зверей.

Еще одна крупная катастрофа произошла в августе 2006 года, когда возле Филиппин потерпел крушение танкер «Солар», перевозивший две тысячи тонн нефти. Тысяча триста тонн вылилось в воду. Экосистема в зоне разлива нефти значительно пострадала: уменьшилось количество фитопланктона, являющегося основным источником питания обитателей моря; пострадали также коралловые рифы, морские птицы и дельфины. Были введены временные запреты на употребление морской продукции. Местные жители были эвакуированы с целью защиты населения от ядовитых паров.

Но не только затонувшие танкеры несут угрозу для окружающей среды. Пополнили список затонувших кораблей и две мировые войны. Боевые и вспомогательные суда, грузовые и грузо-пассажирские лайнеры — по подсчетам экспертов, на дне лежат останки более шести тысяч кораблей, затонувших только во время Второй мировой войны! И самое страшное то, что горючего, дизельного топлива, нефти, различных масел в их баках и резервуарах в сотни раз больше, чем вылилось, например, после аварии танкеров «Эксон Вальдес» и «Престиж», о которых упоминалось выше.

Уже сегодня в результате коррозии обшивки нефть и масла из кораблей начинают постепенно просачиваться наружу и загрязнять окружающую среду.

Яркий тому пример — «Аризона». Этот американский военный корабль был потоплен при атаке японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. «Аризону» атаковали десять японских бомбардировщиков, которым удалось сделать четыре прямых попадания, причем одна из бомб угодила в отсек с боеприпасами, в результате чего произошел чудовищный взрыв. Из затопленного моторного отсека корабля до сих пор ежедневно вверх всплывают пузыри машинного масла, образуя на поверхности радужные пятна. Всего в нескольких километрах от польского побережья Балтийского моря в октябре 1943 года затонул немецкий плавучий госпиталь «Штутгарт». За эти годы тысячи тонн тяжелых масел вылились в песок морского дна. Отравленная площадь составляет пятьдесят футбольных полей!

Сегодняшняя техника позволяет поднять многие корабли даже с достаточно больших глубин или выкачать из их баков топливо. В Нидерландах даже сконструировали дистанционно управляемого глубоководного робота, который опускается на корпус корабля, бурит отверстие в обшивке и, словно гигантский комар, выкачивает нефть. Только стоит это таких огромных денег…

Подготовила Людмила БУРКИНА