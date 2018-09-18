И природу защищать, и экономику не тормозить

Пора засучить рукава

Во Владивостоке на IV Восточном экономическом форуме специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов подчеркнул: «Не было бы Года экологии — скорее всего, не было бы и национального проекта „Экология”. В прошлом году мы плотно занимались привлечением внимания общества, региональных властей и бизнеса к экологической тематике.

Россия сильно задолжала самой себе в природоохранном смысле и многие десятилетия этим не занимались. Мы пользуемся тем, что страна имеет огромные размеры, у нас больше всего в мире лесов, в общем, по России и воздух достаточно чистый, и воды чистой хватает. Но хватает и „горячих точек”. Сейчас пора наконец ликвидировать многие источники экологического вреда…

У нас есть масса конкретных проблем, к решению которых следует привлекать регионы и предприятия. Ведь в большинстве случаев мы уже знаем ответственных за те или иные загрязнения. Как говорится, адреса, фамилии, явки давно записаны…»

Также во Владивостоке в рамках IV Восточного экономического форума с предприятием-изготовителем батареек «Дюраселл» было подписано соглашение о сотрудничестве. Минприроды России поддерживает инициативу зарубежной компании по увеличению объемов сбора отработанной продукции для отправки на дальнейшую переработку.

По данным экспертов, ежегодно в нашей стране образуется около двадцати тысяч тонн использованных батареек. Поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что федеральный проект, в котором участвует «Дюраселл», более чем своевременно начат.

В свою очередь, по данным компании, в этом году федеральная сеть пунктов сбора старых батареек в основных крупных сетях по регионам России увеличится до 580. В планах «Дюраселл» значится увеличение объемов переработки с тысячи тонн в этом году до двух с половиной тысяч тонн в 2019-м.

Важны для всего мира

В рамках деловой повестки IV Восточного экономического форума Минприроды России и индийская делегация обсудили важность экологических проектов для всего мира. В частности, национальный проект «Экология», созданный по поручению президента РФ Владимира Путина, был позитивно воспринят коллегами разных стран, в том числе и Индией. Индийская сторона озвучила готовность участвовать в совместных проектах природоохранной и природоресурсной областях. Решение поставленных в нацпроекте «Экология» задач отвечает не только интересам нашей страны, но и задачам, которые стоят перед мировым сообществом.

Берега, где чистота?

В рамках национального проекта «Экология» Минприроды России намерено к 2024 году очистить от мусора девять тысяч километров берегов водоемов. К этому году планируется провести экологическую реабилитацию водных объектов на площади более двадцати трех тысяч гектаров. Программа по сохранению уникальных водных объектов будет способствовать наведению порядка на берегах и их очистке от мусора.

Экологическая акция по уборке берегов «Вода России» проводится с 2014 года на берегах Байкала, Волги, Дона, Енисея, Оби, Амура, Урала, Печоры, а также множества других рек, озер, водохранилищ и родников. В рамках акции также проводятся просветительские мероприятия, чтобы напомнить, что каждый человек может сделать личный вклад в сохранение воды. В частности, только за прошлый год было собрано более 239 тысяч кубометров мусора.

Только лучшие и доступные

Напомню, что структура национального проекта «Экология» дополнена одиннадцатым федеральным проектом «Внедрение наилучших доступных технологий». Итогом реализации федерального проекта станет конкурентоспособная экологичная промышленность и повышение спроса на отечественные технологии. Стимулировать производство природоохранного оборудования и продукции экологического машиностроения будут за счет государственной поддержки пилотных партий оборудования. По предварительным оценкам, такое внедрение наилучших доступных технологий приведет к снижению объема импорта оборудования в экологическом машиностроении с пятидесяти процентов в 2018 году до 34 процентов в 2024-м.

Помимо этого, планируется обеспечить функционирование системы выдачи комплексных экологических разрешений всем объектам первой категории по уровню воздействия на окружающую среду. А это порядка семи тысяч объектов. Способствовать этому будет формирование нормативно-правовой базы для перехода на наилучшие доступные технологии, стимулирование развития новой отрасли для российской промышленности — экологического машиностроения, обеспечение ускоренного роста инвестиций в основной капитал за счет масштабной программы технологического перевооружения.

Словом, как и большинство развитых стран, Россия переходит на новую форму экономического регулирования. Наилучшие доступные технологии — это самые передовые достижения науки и техники, наносящие наименьший вред природе, безопасные для человека и выгодные с экономической точки зрения. Они должны не только защищать окружающую среду от негативного воздействия производства, но и быть рентабельными для промышленных предприятий, которые их внедряют.

Закон о внедрении наилучших доступных технологий был принят в 2014 году и предусматривает постепенный переход российской промышленности на более совершенные и систематизированные экологические стандарты, поэтапное повышение платы за негативное воздействие на природу, введение системы комплексных экологических разрешений и т. д. Его реализация должна обеспечить сокращение числа городов с высоким уровнем загрязнения воздуха более чем в два с половиной раза.

Нам не нужен негатив

Минприроды России утвердил перечень из трехсот объектов первой категории, оказывающих наиболее негативное воздействие на окружающую среду, Минюст его зарегистрировал. Юридические лица, которые включены в этот перечень, до первого января 2019 года и по 31 декабря 2022-го включительно должны обратиться в Росприроднадзор за получением комплексного экологического разрешения и на его основе начать модернизацию производства на принципах наилучших доступных технологий. До 2025 года такие разрешения должны получить все крупные промышленные предприятия.

В приказ включены объекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в сфере добычи и обогащения железных руд, добычи нефти и природного газа, производства нефтепродуктов, переработки природного газа, производства электрической и тепловой энергии через сжигание топлива, размещения отходов производства и потребления. Вклад этих объектов в суммарное загрязнение составляет не менее шестидесяти процентов.

Большинство предприятий, включенных в перечень, являются крупными социально ответственными компаниями, с которыми федеральной власти необходимо вести конструктивный диалог. По сути дела, это создает условия для технологического перевооружения российской промышленности и бизнеса, повышения конкурентоспособности и одновременно — существенного снижения негативного воздействия на окружающую среду.

За последние пять лет в России подготовлены и приняты базовые документы в сфере экологии и охраны окружающей среды. В частности, приняты законы, направленные на изменение системы нормирования в области охраны окружающей среды на принципах наилучших доступных технологий, совершенствования государственного экологического надзора, государственной экологической экспертизы и развития сферы обращения с отходами.

Если предприятие превышает установленную норму выбросов и сбросов, то к нему будет применяться повышенный коэффициент платы за негативное воздействие на окружающую среду. Максимальный коэффициент будет применяться с первого января 2020 года. Кстати, принцип применения наилучших доступных технологий взят за основу регулирования экологически опасных предприятий в большинстве стран мира.

В этом году Государственная Дума РФ приняла закон об оборудовании источников выбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля. Законопроект разработан Минприроды России в развитие норм природоохранного законодательства, обязывающих оснащать с первого января 2019 года источники выбросов и сбросов загрязняющих веществ системами непрерывного автоматического контроля. Средства измерения на производстве должны устанавливаться непосредственно на источнике, позволяя получать информацию в онлайн-режиме.

Общественное око

В России растет количество экологических постов для общественного контроля. Очередной экопост организовали на Челябинской городской свалке, готовой к закрытию. Он обеспечит контроль за въезжающими автомобилями и ходом рекультивации. В рамках работы экологических постов волонтеры самостоятельно проводят измерения уровня загрязнения воздуха, берут пробы воды и почвы. Если это необходимо, то передают их в органы надзора, причем территориальные органы Росприроднадзора получили задание максимально взаимодействовать с общественниками и оперативно реагировать на сигналы опасности.

Ожидается, что экологические посты с профессиональными измерительными приборами будут созданы и на других полигонах в регионах России. Напомню, что первый экологический пост был открыт в Волоколамске Московской области в августе этого года, а за последний месяц развернуто уже двенадцать точек наблюдения.

Все требует контроля

В том числе и переработка пластика, который влияет на экологию. В настоящее время в нашей стране по переработке пластмассы (пластмассовой тары, пакетов и т. д.) лидирует Московская область, где тринадцать предприятий. В Свердловской области — девять, в Татарстане и Ростовской области — по пять.

Если говорить в целом об основном направлении работы в рамках национального проекта «Экология», то им станет совершенствование системы управления отходами. Предполагается, что восемьдесят процентов образующихся отходов будет перерабатываться и использоваться вторично, а захоронение отходов — минимизироваться. Реализация национального проекта позволит решить главную задачу: обеспечить существенное повышение качества жизни россиян за счет эффективной охраны окружающей среды. В рамках национального проекта целый комплекс мер направлен и на обеспечение высокого качества питьевого водоснабжения, чистоты воздуха, сохранения лесных земель.

Национальный проект «Экология» реализуется в рамках майского указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 г. Проект предусматривает улучшение качества жизни более 27 млн россиян, создание 24 новых охраняемых природных территорий; позволит полностью обеспечить жителей страны качественной питьевой водой, очистить Волгу, Байкал и ряд других крупнейших водоемов, в несколько раз сократить загрязненность воздуха в промышленных центрах, завершить создание современной экологичной системы обращения с отходами. В проект также включена природосберегающая программа предприятий страны — переход на наилучшие достижения технологий.

Михаил МУСАЕВ