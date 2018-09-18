В Краснодарском художественном музее имени Ф. А. Коваленко работает выставка живописных работ Павла Николаева «Утро завтрашнего дня».

Основными образами произведений художника являются люди, ангелы, животные, рыбы, сказочные персонажи, цветы, дары природы. Все они связаны между собой, живут в гармонии с миром. Как признается сам автор, он не пишет свои картины, а разговаривает с ними. Тема для беседы — вечные человеческие ценности: семья, любовь, дружба, доброта, искренность, вера. А зритель становится свидетелем «разговора» мастера и его работы.

Павел Николаев родился 11 апреля 1958 года в Москве. Учась в Московском приборостроительном институте, художник параллельно посещает в качестве вольного слушателя художественное училище. После института попадает в закрытый Московский институт физико-технических проблем, где, имея свою художественную мастерскую, занимается изучением воздействия волновых процессов — цвета, света, а также различных геометрических форм на психику человека. В 1986 году был отправлен в командировку на Чернобыльскую АЭС. После Чернобыля ушел из института в «свободное плавание». Впервые художник выставился в Москве в 1985 году. Затем были выставки в Польше, Германии, Швейцарии, США, ЮАР. Так, его интерес к живописи превращается в любимую работу. Позже, в конце девяностых, Павел Николаев решает заняться живописью по дереву, потому что именно этот природный материал способен сохранять в себе положительную энергию. Его работы находятся в частных коллекциях в Германии, Франции, Чехии, США, Канаде, Испании и России.

Выставка будет работать по 23 сентября по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 15.