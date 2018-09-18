Почтовик — это призвание

В Краснодарском почтовом отделении 350047 Славянского микрорайона состоялось необычное торжество. Стаж работы почтальона Валентины Ильиничны Тетер достиг полувекового (!) юбилея! Уже пятьдесят лет она регулярно доставляет жителям Прикубанского округа Краснодара свежую прессу. Благодаря ее труду десятки тысяч писем, открыток и газет вовремя достигли своих адресатов.

В этом году ей исполнилось уже 82 года! На ее глазах микрорайон постепенно становился современным и благоустроенным. По этому поводу она с улыбкой шутит, что, когда она начинала работать, много ходить по лестницам ей не приходилось, но со временем ежедневные поднимания на верхние этажи стали нормой. За ее плечами 64 года трудового и профсоюзного стажа, пятьдесят из которых она посвятила Почте России. И нисколько об этом не жалеет, ибо нашла здесь свое призвание!

Для пенсионеров почтальон давно уже «свой человек». Валентина Ильинична на своем участке знает многих жителей не только по имени-отчеству, но и даже некоторые подробности биографии. За прошедшие полвека на ее глазах выросли и возмужали многие ребятишки окрестных домов! Легкая на подъем, она уверенным шагом обходит каждый дом, точно зная, кому что нужно — кому пенсию принести, у кого платежи принять, кому подписку оформить, кому свежую прессу доставить, а кого и порадовать письмом или посылкой.

Кроме того, вырастила прекрасного сына, который избрал для себя военную стезю. Окончив военное училище и отслужив значительное время, он вышел на пенсию майором в отставке. Теперь Валентина Ильинична помогает воспитывать двух очаровательных внуков.

Поздравить Валентину Ильиничну с трудовым юбилеем приехали в почтовое отделение представители Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников связи. Прежде всего председатель первичной профсоюзной организации (ППО) Краснодарского почтамта Татьяна Светличная зачитала и торжественно вручила В. И. Тетер именную благодарность Профсоюза работников связи — за многолетний неустанный труд. К теплым пожеланиям и поздравлениям «виновнице» торжества были преподнесены букеты цветов и памятные подарки.

В 1991 году «тетя Валя» (как по-прежнему ее тепло называют жители) вышла на заслуженную пенсию, но любимую работу бросать не собирается. Она по-прежнему трудится простым почтальоном, обслуживая свой участок в семнадцать домов (большинство из них пятиэтажки) Славянского микрорайона. Она ежедневно обходит каждый дом, знает практически все беды и радости жителей своего участка. Заметим, что рабочий день у почтальона заканчивается только тогда, когда вся корреспонденция будет доставлена по адресам, поэтому главное в этой профессии — аккуратность и терпение.

Беспокоясь о ее возрасте и здоровье, родные и близкие давно (но безуспешно) уговаривают ее уйти с работы и просто отдохнуть на заслуженной пенсии.

— Я в постоянном движении привыкла быть,— отговаривается она в ответ на их просьбы,— и всегда на свежем воздухе! Такие «прогулки» с почтовой сумкой на спине — это же огромный заряд бодрости! Поэтому и по этажам моих пятиэтажек относительно легко перемещаюсь, а то бы давно уже с палочкой по улице ходила!

Словом, работа в почтовом отделении для Валентины Ильиничны стала той волшебной таблеткой, которая если и не возвращает молодость, то, во всяком случае, продлевает жизнь и улучшает ее качество. Интересно бы подсчитать, сколько же тысяч километров с почтальонской сумкой пройдено ею за пятьдесят лет. Наверняка получится не один оборот вокруг Земли по экватору!

— Работа почтальоном держит меня в тонусе,— признается В. И. Тетер. — Я получаю радость, когда вижу счастливые глаза и улыбки людей, которым я вручаю долгожданное письмо или поздравительную открытку. Среди нас — вдали от родственников живут пожилые одинокие люди, которые испытывают нехватку общения, и для них приход почтальона — праздник. Если время позволяет, я могу с ними посидеть, поговорить, выслушать. Меня порой и новости спрашивают последние, и совета — часто рекомендую, что лучше почитать и на что подписаться. Людей надо уважать, любить. Это как бумеранг: ты с добрым сердцем к другим — и у тебя всё хорошо.

Владимир МАЛЬЦЕВ