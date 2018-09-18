План взаимодействия с правоохранительными органами в Туапсе сработал!

Комиссия Краснодарского филиала ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации в ходе комплексной проверки производственной деятельности команды «Туапсинская» (начальник команды — Виктор Богомолов) провела учения и проверила реальность плана взаимодействия объекта транспортной инфраструктуры (ОТИ) с дежурными службами правоохранительных органов города Туапсе и Туапсинского района при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории ООО «Туапсинский балкерный терминал» (ООО «ТБТ»).

Учения проводились 13 сентября с дежурной сменой отделения «ТБТ» (начальник отделения — Дмитрий Козлов).

Специалисты отдела по организации охраны объектов филиала (начальник отдела — Алексей Парфененков) под руководством первого заместителя директора филиала Александра Репникова оценили не только навыки состава караула, их готовность проводить досмотр транспортных средств и физических лиц, контролировать обстановку вокруг охраняемого объекта, обнаруживать появление на охраняемой территории посторонних лиц и подозрительных предметов, но и способность действовать после их обнаружения в целях обеспечения безопасности работы охраняемого предприятия.

Прибывшие по установленному сигналу представители дежурных служб правоохранительных органов города и района с интересом наблюдали за действиями караула под руководством Виктора Елецкого по обнаружению подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, задержанию нарушителя, а также порядку применения специальных средств и физической силы.

При подведении итогов учений члены комиссии и присутствовавшие представители пограничного контроля и правоохранительных органов с удовлетворением отметили профессионализм выполнения составом дежурной смены учебных задач и были единодушны в оценке действия участников учений на хорошо.

Ведущий специалист по связям с общественностью филиала ФГУП «УВО Минтранса России» В. СЛОБОДЕНЮК