«Банк данных исполнительных производств» вам в помощь

Уважаемые граждане! Напоминаем, что на Интернет-сайте Управления ФССП России по Краснодарскому краю в разделе «Информационные системы» действует сервис «Банк данных исполнительных производств», который позволяет узнать информацию о должниках, как физических лицах, так и юридических лицах.

Для работы с «Банком данных исполнительных производств» нужно выбрать в разделе поиск подраздел — поиск по физическим лицам, либо поиск по юридическим лицам.

Дата рождения для физического лица не является обязательной для заполнения. В случае совпадения данных для более точной идентификации Вы можете заполнить поле в формате ДД.ММ.ГГГГ.

При наличии сведений о номере исполнительного производства Вы можете получить информацию из «Банка данных исполнительных производств» через раздел «Поиск по номеру исполнительного производства».

Управление ФССП России по Краснодарскому краю рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаруживших информацию о себе в «Банке данных исполнительных производств», обратиться непосредственно в подразделение судебных приставов по указанному адресу в «Банке данных исполнительных производств» в целях получения информации о принятых и возможных мерах принудительного исполнения.