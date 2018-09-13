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18 сентября БКС Премьер проведет Вторую Интеллектуальную игру в Краснодаре

Четверг, 13 сентября 2018 17:31
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18 сентября БКС Премьер проведет Вторую Интеллектуальную игру в Краснодаре

10 команд Знатоков сразятся в интеллектуальном поединке. Гостей ждет захватывающая игра, горячие обсуждения, новые знакомства, живая музыка, дегустация вин и море впечатлений.

Что такое интеллектуальный поединок:

Игра на логику, сообразительность и кругозор;

Сбалансированная разносторонность вопросов;

Набор интересных и разнообразных головоломок и масса веселья в процессах обсуждения;

Неформальные встречи и знакомства предпринимателей Краснодара;

Паузы для фуршета и дегустации вин.

Оплата не требуется.

Узнать о наличие мест: 8-918-183-72-70,8-961-500-87-85

Организаторы мероприятия: БКС Премьер, РЕНОМЕ Онлайн

Партнеры мероприятия: Бренд Chateau Tamagne, винодельня Кубань-Вино, Центр красоты и здоровья SPA Seasons, Ювелирный дом FREYWILLE, сервис здорового питания Tutti Piatti, ЦВТИ «Мэйз».

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