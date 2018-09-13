18 сентября БКС Премьер проведет Вторую Интеллектуальную игру в Краснодаре

10 команд Знатоков сразятся в интеллектуальном поединке. Гостей ждет захватывающая игра, горячие обсуждения, новые знакомства, живая музыка, дегустация вин и море впечатлений.
Что такое интеллектуальный поединок:
Игра на логику, сообразительность и кругозор;
Сбалансированная разносторонность вопросов;
Набор интересных и разнообразных головоломок и масса веселья в процессах обсуждения;
Неформальные встречи и знакомства предпринимателей Краснодара;
Паузы для фуршета и дегустации вин.
Оплата не требуется.
Узнать о наличие мест: 8-918-183-72-70,8-961-500-87-85
Организаторы мероприятия: БКС Премьер, РЕНОМЕ Онлайн
Партнеры мероприятия: Бренд Chateau Tamagne, винодельня Кубань-Вино, Центр красоты и здоровья SPA Seasons, Ювелирный дом FREYWILLE, сервис здорового питания Tutti Piatti, ЦВТИ «Мэйз».