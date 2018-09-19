Банк России покажет карту торговых путей Северного Причерноморья

В Южном ГУ Банка России откроют обновленный музейно-экспозиционный фонд. Историческая площадка расширилась новыми тематическими блоками. Для посетителей будет представлена карта торговых путей Северного Причерноморья в период Античности и Средневековья, отражающая финансовые и культурные контакты народов юга России. Отдельные части экспозиции будут посвящены ранней истории – появлению монетных денег на Северо-Западном Кавказе, а также Госбанку в период Великой Отечественной войны.

Впервые посетить музейно-экспозиционный фонд Южного ГУ Банка России после обновления можно будет в День открытых дверей. Он пройдет 22 сентября по адресу г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 39, в историческом здании Госбанка с 10:00 до 18:00. Для прохода в здание при себе нужно иметь паспорт.

Напомним, в День открытых дверей Банка России краснодарцы и гости города смогут посетить лекции по финансовой грамотности, принять участие в тематических мастер-классах и викторинах. Также на мероприятии расскажут, как стать волонтером финансового просвещения. В гости ждут всех желающих.

Лекции пройдут с 10:30 до 17:30. Для участия в них необходимо записаться по тел.: (861) 255-12-42 (в рабочие дни) до 21 сентября (включительно).