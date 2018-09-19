Экологический туризм обсудят в горах Сочи

Международная конференция «Глобальный вызов и открытие России» состоится 17 – 20 октября на курорте «Роза Хутор». Организаторами мероприятия выступают благотворительный фонд «Слава» посла доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслава Фетисова, Минприроды России, Ростуризм, Федерация спортивного туризма России, деловое издание «Ведомости» и группа «Интеррос».

- Экологический туризм, активный отдых на природе, походы к природным достопримечательностям и приключения вдали от цивилизации – быстро растущий сектор индустрии путешествий. Ежегодно по всему миру число сторонников такого отдыха растет. Во многих странах экотуризм стал мейнстримом, предоставляя обширные возможности как для бизнеса, так и для социально-экономического развития на локальном и даже на национальном уровнях, - отмечают организаторы.

Авторитетные эксперты, руководители особо охраняемых природных территорий, специализированные туроператоры, опытные гиды, представители отраслевых объединений и природоохранных кругов со всего мира соберутся для всесторонней дискуссии о вызовах, возможностях и задачах, стоящих на пути устойчивого развития экотуризма в России и в мире, и расчертят план сотрудничества для достижения дальнейшего прогресса.

- Сегодня в России цивилизованный рынок экологического туризма лишь начинает формироваться. Вызовы, встающие перед отечественной аутдор-индустрией, имеют значение для целого спектра отраслей: государственное регулирование, туристские сервисы, охрана окружающей среды, строительство инфраструктуры, оборудование и технологии, профессиональные компетенции, просвещение подрастающего поколения, - сообщают организаторы.

Ирина СИЗОВА