В Северском районе перед судом предстанет директор организации по обвинению в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Северскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «НПО «Технефтегаз», обвиняемого в невыплате заработной платы девяти работникам указанной организации свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Установлено, что мужчина является директором предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. По версии следствия, руководитель предприятия в период с ноября 2016 года по апрель 2017 года не выплачивал заработную плату коммерческому директору, семи операторам технологических установок и инженеру по охране труда. Между тем, у директора имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, но он расходовал денежные средства на иные нужды предприятия. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 187 тысяч рублей. Благодаря принятым следователем мерам задолженность по зарплате в ходе следствия была полностью погашена.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовных дел о невыплате заработной платы и возмещение потерпевшим ущерба является одним из приоритетных направлений работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.