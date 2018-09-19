Планируете всей семьей провести осенние каникулы в Сочи?

Специальное предложение для этого разработал апарт-отель «Brevis», находящийся в самом центре курорта, на берегу моря.

- Условие акции – бесплатное предоставление одного дополнительного места для ребенка до 17 лет в подарок, распространяется на все типы апартаментов при проживании от одной до 15 ночей размещения. Период действия акции с 08 по 14 октября и с 29 октября по 25 ноября, - сообщили в апарт-отеле.

Построенный компанией «Юниверсити Плаза» в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года, апарт-отель «Brevis» идеально подходит для семейного отдыха. Все апартаменты – квартиры имеют оборудованную кухню, оснащены стиральной машиной, микроволновкой холодильником и другой бытовой техникой. Для удобства размещения с детьми в прокате - детские кроватки, стульчики и коляски. На территории отеля установлена детская площадка.

Ирина СИЗОВА