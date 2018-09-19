Факт мошенничества при реконструкции дамбы водохранилища выявлен сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю

В производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось уголовное дело, возбужденное в отношении четырех местных жителей по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». Расследованием установлено, что в рамках реализации контракта для реконструкции гидротехнического сооружения были выделены денежные средства. С целью освоения указанных денежных средств руководители организации по результатам проведения конкурса заключили договор подряда с одной из местных коммерческих строительных компаний. При проведении реконструкции коммерсанты вносили в акты приемки выполненных работ заведомо ложные сведения по реконструкции дамбы водохранилища, фактически завысив их. Должностные лица, в свою очередь, утверждали документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно объемов выполненных работ. В результате противоправной деятельности обвиняемых коммерческой организации за счет средств были оплачены фактически не выполненные работы на общую сумму более 88 миллионов рублей. Данный факт противоправной деятельности был выявлен сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время предварительное расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.