ГУП КК «Кубаньводкомплекс» готово к работе зимних условиях

ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» завершило основные мероприятия по подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. На сегодняшний момент к предстоящему отопительному сезону подготовлены все сооружения водоснабжения, в том числе 6 повысительных насосных станций, 2 станции очистки воды, 29 резервуаров чистой воды, а также 1099,2 км водопроводных сетей. Главный акцент в программе подготовки к зиме был сделан на мероприятиях, направленных на снижение аварийности. С начала текущего года специалисты предприятия отремонтировали более 9,5 км сетей, провели необходимые ремонтно-профилактические работы на всех водопроводных и очистных сооружениях, насосных станциях. Большой объем работ проведен на Таманском полуострове. Здесь ремонтно-эксплуатационное управление «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» подает воду до конечного потребителя. Большая часть работ по замене сетей выполнена именно на разводящих водоводах. Инженерно-техническим отделом предприятия обследовано акустическими приборами более 25 км сетей, обнаружено 11 скрытых порывов, выявленные повреждения были устранены, потери воды ликвидированы. На станции очистки воды отремонтированы задвижки диаметром 500 и 400 мм. Также «Таманский групповой водопровод» ввел в эксплуатацию новый участок магистрального водовода МТ-2 диаметром 500 мм протяженностью 7,440 км, построенный при финансовой поддержке краевой администрации. Среди наиболее значимых и масштабных работ в РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» стоит отметить работы по санации аварийных участков магистрального водовода МВ-1 диаметром 1020 мм. Всего было установлено более 500 стальных накладок на внутреннюю поверхность трубы на места, где имеются сквозные коррозионные повреждения, в виде свищей и трещин. Произведены работы по наращиванию водоподъемной колонны в десяти артезианских скважинах, выполнен капитальный ремонт более 60 артезианских скважин с заменой насосных агрегатов. Также выполнен капитальный ремонт высоковольтных электродвигателей в количестве 4 штук, низковольтных – в количестве 10 штук, капитальный ремонт 11 центробежных насосов. Завершен ремонт хлораторной на насосной станции четвертого подъема НС-4. В РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» установили новое насосное оборудование на трех артезианских скважинах, еще шесть было отремонтировано. Проведены работы по ревизии запорной арматуры, заменено 11 задвижек и 7 вантузов. Выполнен ремонт хлораторной на насосной станции третьего подъема в станице Староминской, здесь же заменено два химических насоса для перекачки гипохлорита натрия. ГУП КК «Кубаньводкомплекс» на сегодняшний день полностью готово к работе в сложный период низких температур и погодного ненастья. Все, что было запланировано на лето, работники предприятия выполнили в полном объеме. Однако это не значит, что плановые и профилактические мероприятия заканчиваются. Планомерная ликвидация слабых звеньев – аварийных участков водопроводной сети, капитальный ремонт запорно-регулирующей арматуры, оборудования насосных станций, зданий и сооружений, автотракторной техники, и другие мероприятия, позволяющие обеспечить качественное и стабильное водоснабжение, будут продолжены.