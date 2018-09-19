Борьба с фальсифицированной молочной продукцией – одна из главных задач кубанских единороссов

В региональном исполнительном комитете Партии прошел круглый стол на тему: «О мероприятиях по прекращению оборота фальсифицированной молочной продукции»

В мероприятии приняли участие депутаты-единороссы Законодательного Собрания Краснодарского края и городской Думы Краснодара, представители Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, а также активисты партийного проекта «Народный контроль» и мониторинговой группы «Честная цена», производители молочной продукции.

Открывая мероприятие, региональный координатор партийного проекта «Народный контроль», член фракции Партии в городской Думе Краснодара Анна Ольховая отметила, что для «Единой России» очень важно, чтобы на полках была качественная продукция, и этому вопросу Партия уделяет большое внимание.

«В рамках партийных проектов «Народный контроль», «Российское село» принимается ряд законодательных инициатив по улучшению качества продукции. Но и общественный контроль за продовольственной безопасностью сегодня чрезвычайно необходим, поэтому мы будем продолжать нашу работу», − отметила Анна Ольховая.

Управлением россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея проводится значительная работа по контролю за наличием на потребительском рынке фальсифицированной продукции. Об этом рассказал заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Александр Малахов.

Так, в рамках проведения мониторинга за качеством и безопасностью пищевых продуктов и кормов отобрано 2050 проб подконтрольных товаров, из которых 181 проба по результатам лабораторных исследований, проведенных в ФГБУ «Краснодарская МВЛ» и других государственных аккредитованных лабораториях РФ, признаны несоответствующими по показателям безопасности, в том числе производителями которых явились предприятия Краснодарского края.

«На предмет фальсификации отобрано 295 проб (молочной продукции − 257, мясной продукции – 38), из которых 102 пробы молочной продукции признаны несоответствующими», − сказал Александр Малахов.

Среди выявленных проблем несоответствие состава, наличие растительных жиров. Производителями большинства несоответствующих проб явились предприятия других регионов и городов Российской Федерации: Московская область, Ставропольский край, г. Нальчик, г. Ростов-на-дону. Информация по фактам выявлений была направлена в адреса контролирующих организаций соответствующих субъектов РФ для принятия мер реагирования.

Региональный координатор партийного проекта «Российское село», член фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодарского края Сергей Орленко подчеркнул, что необходимо поддерживать местных производителей.

«В торговых сетях должны преобладать продукты местных, кубанских, производителей, − отметил Сергей Орленко. − Борьба с фальсификатом – одно из главных направлений в работе не только государства, но и всех сельхозпроизводителей».

Участники круглого стола выработали резолюцию, в которую вошли такие предложения, как инициировать региональное направление «Знак качества» с целью выявления и поощрения лучших кубанских производителей.

По мнению координатора партпроекта «Народный контроль» необходимо обеспечивать взаимодействие предпринимательского сообщества с общественными организациями по вопросам обеспечения качества безопасности молочной продукции, поддерживать научные разработки с целью определения угрозы для жизни и здоровья населения, в том числе детского, при употреблении фальсифицированной продукции.