В Краснодаре ректор института подозревается в халатности

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из управления ФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении ректора ГБОУ ДПО Краснодарского края «Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования». Она подозревается в халатности с причинением особо крупного ущерба (ч.1.1 ст.293 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2017 года женщина заключила государственный контракт с организацией по аренде оборудованных нежилых зданий, помещений, строений и сооружений для проведения мероприятия в городе Краснодаре, необоснованно оплатив аренду открытой парковки площадью более 6,8 тысяч квадратных метров по завышенной цене за счет средств краевого бюджета. В результате преступных действий ректора института бюджету Краснодарского края нанесен ущерб в размере свыше 34,3 миллионов рублей, что повлекло за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.