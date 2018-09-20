В октябре в Краснодаре откроет свои двери новая Ярмарка жилья

XI Международная выставка недвижимости «Ярмарка жилья» пройдет с 5 по 7 октября 2018 года в выставочном комплексе на Зиповской, 5.

Команда организаторов крупнейшей выставки юга России уже работает над тем, чтобы на площадке были представлены сотни самых актуальных предложений законных застройщиков Краснодарского края и других регионов страны.

По традиции на стендах Ярмарки жилья гости смогут найти широчайший выбор квартир в самых разных районах Краснодара и курортных городов. Участники выставки смогут представить всё разнообразие планировок — от компактных студий до просторных пентхаусов. Посетители смогут получить консультации юристов и представителей банков, задать вопросы напрямую застройщикам и купить квартиры по специальным ценам.

Ярмарка жилья всегда отличается профессиональностью подхода к выбору нового жилья, и одиннадцатая выставка не станет исключением. Специалисты в области недвижимости проведут конференции и мастер-классы, расскажут о том, как выбрать район, на что обратить внимание при заключении договора, как оформить кредит или воспользоваться материнским капиталом. Кроме того, выставочные павильоны станут традиционной площадкой для деловой программы ярмарки, на которой будут обсуждаться самые актуальные проблемы отрасли и перспективы ее развития в условиях нового законодательства.

Организатор выставки — ООО «Южные выставки» приглашает к участию в новой Ярмарке жилья законных застройщиков края и других регионов страны. Поля выставки станут местом для качественной и эффективной презентации новых объектов, проведения акций и мотивирующих мероприятий, получения обратной связи и, конечно, эффективных продаж. Ведь гостями стендов участников из раза в раз становятся тысячи потенциальных покупателей недвижимости.

Мы приглашаем всех, кто хочет купить или продать качественное жилье, на Зиповскую, 5. Двери XI Международной выставки недвижимости «Ярмарка жилья» будут открыты с 5 по 7 октября 2018 года.