С новой жизнью, «Родник»!

Накануне дня рождения Краснодара Муниципальная детская школа искусств «Родник» торжественно отметила новоселье. Теперь ее адрес — ул. Невкипелого, 18, в районе Гидростроителей, весь первый этаж одного из красавцев домов ЖК «Поющие фонтаны». Это недалеко от того места, где она находилась ранее. Только если раньше МДШИ занимала здание бывшего детского сада, то новое построено специально для творческой детворы, в полном соответствии с современными требованиями: с просторными классами, светлыми холлами, большим актовым залом и студиями. Есть даже кабинет психолога с сенсорным оборудованием!

Это счастливое событие для более чем тысячи двухсот детей от 4 до 14 лет стало возможным благодаря стараниям взрослых — Южной региональной строительной компании, построившей красивые просторные помещения, и администрации краевого центра, которая приобрела их и оснастила необходимым современным оборудованием, мебелью, техникой, учебной литературой.

И это еще не всё: в ближайшем будущем планируется размещение музыкальных и танцевальных классов в новом трехэтажном здании по соседству, которое уже построено этой же строительной компанией.

Конечно же, выбор в пользу ЮРСКомпании властями Краснодара был сделан неслучайно: за более чем пятнадцать лет работы на строительном рынке Кубани Южная региональная строительная компания ни разу не нарушила своих обязательств, выполняя все объекты в срок, а чаще и раньше, качественно и с неизменным повышенным комфортом — одни фонтаны на придомовых территориях чего стоят!

В открытии нового места прописки МДШИ «Родник» принял личное участие глава города Евгений Первышов. Обращаясь к юным дарованиям, он сказал, что «мы надеемся на вас — наше талантливое молодое поколение и стараемся сделать всё, чтобы вы росли в красоте и привносили в жизнь любимого города, нашей страны всё самое хорошее, передовое, радующее людей и настраивающее на созидание. Успехов вам и новых творческих достижений!»

Директор МДШИ «Родник» И. Н. Манасихина поблагодарила власти города во главе с Е. А. Первышовым и строителей ЮРСК под руководством заслуженного строителя РФ С. В. Мартынова «за такое чуткое внимание к подрастающему поколению, за то, что вы претворили в жизнь наши мечты!»

Праздник получился яркий, многолюдный. «Ко дню рождения Краснодара замечательный подарок!» — единодушно отмечали родители и пришедшие разделить с ними радость жители ЖК «Поющие фонтаны».

«Первого октября нашей школе искусств исполняется сорок лет!» — с гордостью добавляли педагоги. А они здесь — настоящий золотой фонд системы дополнительного образования страны, потому что ученики МДШИ «Родник» ежегодно побеждают в международных и всероссийских конкурсах, прославляя Краснодар в Вене и Париже, Праге и Барселоне, Москве и Санкт-Петербурге. Свое мастерство ребята с удовольствием продемонстрировали на празднике.

А совсем скоро, в начале октября, образцовый хореографический ансамбль «Арт-микс» и солисты-инструменталисты «Родника» едут в Северную столицу на суперфинал конкурса «Салют Талантов». Пожелаем им успехов и продолжения счастливых свершений!

Евгения ВОЛЬСКАЯ

Фото Константина СЕМЕНЦА