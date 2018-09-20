Особое внимание — выполнению госпрограмм

Выполнение государственных программ Краснодарского края находится на особом контроле депутатов кубанского парламента. Ход их реализации в очередной раз обсуждался на этой неделе на планерном совещании, которое провел председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко. Депутаты рассмотрели результаты выполнения целевых показателей, предусмотренных государственными программами за восемь месяцев этого года.

В совещании приняли участие руководители региональных министерств, в том числе экономики, ТЭК и ЖКХ, курортов, туризма и олимпийского наследия, а также Департамента строительства края.

В самом начале важного разговора спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко отметил, что мониторинг исполнения госпрограмм ведется депутатами в течение всего года.

Общую информацию за восемь месяцев этого года представил министр экономики региона Александр Руппель. Ресурсное обеспечение реализации 27 государственных программ края в 2018 году составило более 228,2 миллиарда рублей, в том числе 22,5 млрд — из федерального бюджета, 205,5 млрд — из краевого, 2,3 млрд — из муниципальных, 5,2 млрд — из внебюджетных источников. Выполнение бюджетных программных назначений за восемь месяцев обеспечено в сумме 131 миллиарда рублей. Это 57,5 процента от предусмотренных лимитов (практически наравне с прошлогодним показателем). Фактическое выполнение бюджетных программных назначений уже на первое июля этого года было обеспечено на 97,7 процента от прогноза кассовых выплат, запланированных в первом полугодии.

Как подчеркивает Александр Руппель, приоритетными были и остаются расходы социальной сферы. На финансирование госпрограмм социальной направленности (здравоохранение, образование, социальная защита, занятость населении, семейная политика, культура, спорт) предусмотрено более 157 миллиардов рублей, что составляет почти 69 процентов запланированных на реализацию госпрограмм средств. По одиннадцати программам предусмотрено социальное обеспечение и предоставление различных выплат населению на общую сумму более 51 миллиарда рублей. Это компенсации, пособия, субсидии, стипендии, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, обеспечение лекарствами, иные меры поддержки.

По информации Министерства экономики, на сегодняшний день есть значительные нарушения сроков выполнения некоторых программ. Так, что касается программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», нарушены сроки по распределению восьми субсидий (среди них в том числе — по реализации мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры в Геленджике путем заключения концессионного соглашения), «Формирование современной городской среды» — двух субсидий, «Развитие образования» — десяти субсидий (хотя, по информации Министерства образования, науки и молодежной политики, риски невыполнения программных мероприятий отсутствуют), «Региональная политика и развитие гражданского общества» — трех субсидий и так далее. К примеру, по госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса», по информации министерства ТЭК и ЖКХ края, существуют риски незавершения предусмотренных объемов работ в Апшеронском районе (объект «Межпоселковый газопровод высокого давления г. Хадыженск — ст. Кабардинская») и Небугском сельском поселении Туапсинского района (объект «Газопроводы высокого, среднего и низкого давления в а. Агуй-Шапсуг») по причине проблемных вопросов с земельными участками, на которых расположены объекты.

У депутатов, конечно же, есть обеспокоенность: будут ли освоены в полном объеме выделяемые на реализацию госпрограмм средства, или же их придется возвращать в казну, вследствие этого на следующий год расходы из федеральной казны на те или иные нужды могут быть сокращены. Этого нельзя допустить.

Комментируя информацию, предоставленную Министерством экономики края, председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко отметил, что ситуация с исполнением госпрограмм все-таки улучшилась по сравнению с прошлым годом. Депутат отметил положительную динамику по таким программам, как «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Но по программам «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», «Развитие ЖКХ», «Формирование современной городской среды», считает Николай Кравченко, имеются риски, связанные с невыполнением всего их объема в срок.

Юрий Бурлачко обратил особое внимание на недостаточную динамику исполнения госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», которая реализуется региональным Департаментом строительства. На 1 сентября 2018 года по ней освоено только десять процентов из выделенных средств. Одна из главных причин этому — затягивание процедуры внесения изменений в госпрограмму. Вместо марта изменения были утверждены только в мае. В итоге из предусмотренных на строительство дошкольных и образовательных учреждений, а также учреждений здравоохранения 2,1 млрд рублей освоено всего 13 процентов.

Одной из причин такого освоения средств руководитель Департамента строительства края Вадим Сергеев назвал низкое качество проектно-сметной документации на строительство и слабый профессиональный уровень строительных организаций. «Средства на предоставление субсидий есть, а компании на торги не выходят»,— отметил он.

По итогам обсуждения данного проблемного вопроса депутаты приняли решение вернуться к рассмотрению хода реализации госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» в середине следующего месяца.

Депутаты досконально рассмотрели проблемные вопросы, касающиеся выполнения программы «Развитие топливно-энергетического комплекса». В этом году финансирование на газификацию населенных пунктов края увеличили до 300 миллионов рублей, а на строительство и модернизацию котельных — до 380 миллионов. За счет этих средств уже проложено почти 54 километра газопроводов, смонтировано под ключ шесть котельных, ожидается поставка восьми блочно-модульных котельных. Но, как отметил Юрий Бурлачко, практическое освоение выделенных на реализацию программы средств составило, к сожалению, всего 19 процентов.

— Мы понимаем, что это строительные работы. И их оплата в большинстве случаев предусмотрена исключительно по факту завершения работ. Но динамика низкая! Есть ли риски не уложиться в сроки выполнения работ до конца года и не освоить выделенные средства? — спросил председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко у министра ТЭК и ЖКХ Александра Волошина.

Министр дал гарантии, что срывов не будет.

У депутатов был ряд вопросов по реализации краевой госпрограммы «Формирование современной городской среды». По официальным данным, в этом году на благоустройство территорий городских и сельских поселений региона из федерального бюджета на условиях софинансирования выделено свыше одного миллиарда рублей, из краевого на эти цели предусмотрено более 320 млн рублей, а из местных — свыше 135 млн рублей, а их освоение крайне низкое… Причины — в длительном проведении конкурсных процедур муниципалитетами (в том числе и из-за наличия замечаний УФАС в отношении конкурсной документации, что повлекло за собой внесение корректировок и перенос сроков заключения муниципальных контрактов).

Как заверил министр ТЭК и ЖКХ края Александр Волошин, запланированные работы будут выполнены все-таки в установленные сроки и качественно.

Рассмотрели депутаты и исполнение программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» в части курортного сбора. Как отметил руководитель Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди, по состоянию на 13 сентября сумма перечисленных средств по курортному сбору составила в крае 52,5 миллиона рублей, что значительно превысило плановые показатели. Эти средства должны быть направлены на развитие курортных территорий.

Подводя итог обсуждению, спикер ЗСК еще раз подчеркнул: выполнение краевых госпрограмм — первоочередная задача.

— Уже четвертую сессию подряд мы вносим изменения в региональный бюджет в части увеличения «веса» госпрограмм. И при этом крайне важно осваивать весь объем выделяемых на их реализацию денег! В этой связи все структуры должны обратить внимание на оптимизацию и эффективность использования средств,— сказал Юрий Бурлачко.

Депутаты приняли резолюцию, в которой нашли отражение конкретные меры по повышению эффективности реализации госпрограмм. Профильный комитет ЗСК продолжит отслеживать ситуацию с исполнением госпрограмм ежемесячно. Ему поручено усилить контроль за достижением предусмотренных планами целевых показателей.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА