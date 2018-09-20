Сохраняя мир природы

Экологические парки развлечений лишний раз доказывают, что учиться и отдыхать одновременно — это реально. Они предназначены именно для тех людей, которые желают активно познавать многообразный мир природы, не нарушая при этом экологии. Люди семьями приходят в «зеленые» парки развлечений, чтобы насладиться природой и отдохнуть от городской суеты.

Экопарки помогают и в процессе воспитания молодежи. На их территориях могут располагаться различные студии, кружки, секции, летние театры и т. д. Посещая их, занимаясь растениями и землей, участвуя в тех или иных мероприятиях, все желающие имеют возможность получать разностороннее, гармоничное развитие и вносить свой посильный вклад в защиту природы.

Французские парки отдыха и развлечений привлекают всё больше и больше иностранных туристов самых разных возрастов. Новые парки делают ставку на местные природные особенности и способствуют развитию региональной экономики. Несмотря на экологическую направленность, их создатели всё же не забывают об аттракционах, причем многие парки развлечений, не желая подражать Диснейленду и парку Астерикса, обратились к местным природным особенностям.

С учетом этого направления в 2010 году был реализован проект Terra Botanica — первый в Европе парк развлечений, полностью посвященный растениям. Расположился он в Анжу, который является главным садоводческим регионом Франции. Экопарк должен служить примером для других, и поэтому всё, от садовых работ до сбора мусора, здесь тщательно продумано. В этом французском парке не найдется ни единого синтетического продукта, растения обрабатываются только безопасными веществами и поливаются из специального бассейна, в котором собирается дождевая вода.

В 2008 году в Нормандии появился парк Eana, посвященный теме устойчивого развития. Гости парка могут посетить различные тематические выставки, принять участие в семинарах по возобновляемым источникам энергии и поучаствовать в заседаниях дискуссионных клубов, где обсуждаются проблемы природы и семьи. Туристы могут выбрать один из тематических маршрутов, проходящих через цветущие сады, или побывать на ферме, где беззаботно пасутся коровы почти забытой нормандской породы.

Осенний парк, в нем красота иная,

Свои богатства раздает.

Энергией, накопленной за лето,

Он дышит, и душа его поет.

Проблемы экологии — центральная тема современных парков развлечений. В парке Bioscope посетители узнают немало интересного о природоохранной деятельности и всевозможных географических открытиях. Здесь же при помощи специальных устройств можно собирать мусор с морского дна, исследовать загадочных животных, находящихся на грани исчезновения, или же рассматривать подводных обитателей.

В парке Defiplanet перед глазами посетителей проходит полвека истории, что позволяет понять существующие экологические проблемы и предложить способы их решения. В парке Gibiloba детям рассказывают о переработке мусора, исчезновении видов животных и загрязнении окружающей среды.

А в нескольких километрах от Кусадаси, популярного курорта на западном побережье Турции, существует экологический парк развлечений, где есть животные различных пород, экологическая ферма, музей оливок и ресторан органической кухни. Причем в магазине, расположенном в парке, в течение года продаются только экологически чистые продукты.

В Мексике, в отличие от многих стран, уделяют самое пристальное внимание сохранению природы, что способствует приумножению богатств страны и развитию туристического сектора. Среди национальных парков Мексики есть и экологические. Это «Шкарет» и «Сочимилько». Первый отличается обилием тропической фауны, имеет зоопарк, прекрасные пляжи, водные аттракционы, аквариум, подводные реки, пещеры и многое другое. А к изюминке парка можно с полным правом отнести павильон бабочек, который неизменно привлекает немало посетителей.

Что касается «Сочимилько», это самая настоящая мексиканская Венеция. Парк испещрен многочисленными каналами, по которым туристов катают на специальных лодках, которые являются аналогами итальянских гондол.

Туристы со всего мира, которые небезразличны к сохранению окружающей среды, приезжают и в уругвайский экопарк. Этот проект по устойчивому сохранению экологии раскинулся на целых ста акрах великолепной нетронутой дикой природы. А всё началось с обычной сельской территории, которую решили сделать центром притяжения туристов.

В основе интересного проекта лежит полная самодостаточность. Хорошо спланированные огороды в полной мере используют организованное пространство, также в экологическом парке повсеместно применяются системы рециркуляции воды, а использование энергии настолько эффективно, насколько это возможно.

Цель проекта — демонстрация того, как можно жить в полной гармонии с природой и на полном самообеспечении. Еще одной целью создания экопарка было создание площадки для экспериментов с методами органического садоводства, экологического строительства и использования энергии солнца, ветра и воды. Экопарк может с успехом научить людей не только экологичному садоводству, но и самодостаточности.

Нидерланды уже не раз удивляли мир своими инновационными технологиями и неожиданными решениями в тех или иных сферах жизнедеятельности. И вот еще одна новинка — в области экологии. Более тысячи кубометров пластиковых отходов не попало в Мировой океан, не загрязнило его, а получило вторую жизнь в городе Роттердаме, где открылся плавучий парк, полностью созданный из переработанного мусора.

Согласно отчету Министерства инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов, ежегодно более тысячи кубометров пластиковых отходов спускается вниз по реке Маас и достигает Северного моря. Отходы попадают в воду со свалок сельскохозяйственных угодий, из канализации, различных стоков и других источников.

Одна из некоммерческих организаций решила внести свою лепту в дело сохранения окружающей среды и предложила идею по созданию экопарка. Ее поддержали двадцать пять других организаций и муниципалитет Роттердама. Для начала были установлены ловушки вдоль реки Маас, с помощью которых собирали плывущий пластик. Вылавливали его и вручную. Затем отходы отсортировали и переработали в платформы для плавучего экопарка.

Но платформы предназначены не только для уменьшения загрязнения — они создают благоприятную водную экосистему и являются средой обитания растений. По мнению разработчиков, своеобразные зеленые оазисы способны поддержать морскую жизнь. В частности, рыбы смогут откладывать икру под платформами.

Люди, без сомнения, ответственны за большую часть мусора и загрязнение нашей планеты, и именно они должны бороться с этой проблемой. Но оказывается, что и птицы могут нам помочь. Например, шесть воронов были успешно обучены собирать мусор в парке, расположенном в западной части Франции. Пернатые собирают любой вид мелких отходов, но больше всего их привлекают окурки.

Для того чтобы научить птиц собирать мусор на территории парка, его сотрудники разработали систему дрессировки. Каждый раз, когда пернатые приносили мусор, они получали вкусное вознаграждение.

В Ташкенте в экологическом парке нашли хорошее применение старым автомобильным шинам, пластмассовым бутылкам и металлическим трубам, создав уникальное место отдыха для людей, которые, участвуя в развлекательных мероприятиях, ищут новые пути сохранения окружающей среды.

Необычным местом в этом узбекском экологическом парке, которое привлекает внимание детей и взрослых, является гигантский паук. Огромное насекомое изготовлено из металлических труб, лестницы скреплены из пластиковых бутылок, зеленый лабиринт сделан из живых растений. Есть в парке и интересные керамические скульптуры, которые также привлекают внимание посетителей.

В пяти минутах ходьбы от центра города в столице Мордовии в прошлом году также появился экопарк. А местом для нового места отдыха людей стала прекрасная березовая роща.

Летом прошлого года в Калуге открылся семейный экопарк «Биосфера». Его территория — пять гектаров, которые включают в себя зоопарк с редкими видами животных в полуоткрытых вольерах, водоем и зеленую развлекательную зону с аттракционами для детей.

В «Биосфере» обитают кенгуру, лама, фламинго, олени, верблюды, страусы, пеликаны, буйволы, японский журавль, обезьяны, павлины, утки и лебеди. Посетители могут полюбоваться разнообразием животного мира, не доставляя его представителям чрезмерного беспокойства.

В Казани, у озера Харового, существует уникальный экопарк. При его строительстве не пострадало ни одно дерево, тем более птица или зверушка. Экопарк разбили таким образом, что сумели полностью сохранить красивый природный ландшафт. Пышный зеленый массив всего лишь обнесли инкрустированным кованым забором и проложили около него пешеходные дорожки. Ни одного дерева сажать не пришлось, а ключевым элементом ковки стал камыш. Он и на стендах, рассказывающих о представителях фауны, и на фонарных столбах, и даже на урнах.

Прекрасный экологический заповедник есть в Эквадоре. «Каямбе Соса» примечателен тем, что расположен вдоль экватора. Образованный в далеком 1970 году экологический заповедник занимается охраной леса.

«Мата да Камара» является самым крупным экологическим заповедником в бразильском штате Сан-Паулу. Расположен он на лесистой территории площадью почти двести гектаров. В экологическом заповеднике обитает множество белок, выдр, оленей и других животных.

В Казахстане, в Жангильданском районе, в августе прошлого года был создан экологический парк «Алты Сай». Инициатор — Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия. Территория экологического парка малонаселенная, включает в себя практически не измененные деятельностью человека ландшафты: участки пустынной степи, пески, пойму реки Улы-Жыланщик, древесные насаждения.

Между Францией и Испанией находится карликовое государство Андорра, одной из достопримечательностью которого является парк «Натурландия». Открытая круглый год зона экологического туризма находится на высоте 1960—2160 метров над уровнем моря. Парк славится своими оригинальными аттракционами для детей и взрослых, которые нравятся всем, для кого слово «экология» не пустой звук.

Экологические парки призывают всех проводить больше времени на свежем воздухе с близкими и друзьями. Это не только прекрасное место для прогулок, а природный уголок, где можно совмещать досуг с интересными и полезными делами в интересах защиты окружающей среды.

Михаил МУСАЕВ