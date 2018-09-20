Химия на службе природы

Стереотип «производство всегда наносит урон экологии» давно и успешно развенчивает Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим — Белореченские минудобрения». По случаю 17-летия компании «МХК «ЕвроХим» на экскурсию по заводу были приглашены жители Кубани и Адыгеи, блогеры и экологи. Корреспонденты «Кубани сегодня» присоединились к студентам Майкопского государственного технологического университета, чтобы увидеть, как даже побочный продукт производства — фосфогипс может помочь аграриям, а бессточная система водопользования — улучшить экологию рек Белой и Пшехи.

Знакомство с заводом

«ЕвроХим — БМУ» — это 484 гектара территории, а знакомство с заводом начинается у макета уникального экологического проекта «Бессточная система водопользования» в здании заводоуправления. Взгляд с высоты птичьего полета позволяет увидеть, как нитки трубопроводов соединяют между собой производственные цеха: сернокислотный, экстракционной фосфорной кислоты, сложных минеральных удобрений, а также энергетического цеха; оценить масштаб сооружений бессточной системы водопользования — два «озера» (на предприятии их ласково зовут чебурашками за сходство с ушами сказочного героя).

Первая остановка — введенный в эксплуатацию в 1985 году сернокислотный цех: концентрированная серная кислота производится в гигантских аппаратах контактным методом из жидкой серы по короткой схеме с двойным контактированием и промежуточной абсорбцией серного ангидрида, и в результате получают 96-процентную серную кислоту.

— В 2011 году мы реконструировали цех, увеличив мощности с 500 тысяч тонн моногидрата в год до 720 тысяч тонн моногидрата в год. Сейчас готовим место для строительства новой серной печи, а в конце сентября поступит новый котел. Его замена и замена контактного аппарата не только позволят увеличить мощность цеха до 1,3 млн тонн моногидрата в год, но и снизят выбросы SО 2 и SО 3 — с 0,5 процента до 0,01 процента,— объясняет исполнительный директор ООО «ЕвроХим — БМУ» Сергей Клявлин.

Контроль за ведением технологического процесса осуществляется с центрального пульта управления одним оператором. К нему на мониторы стекается 389 показателей, а от ошибок, связанных с человеческим фактором, страхует полная автоматизация: при любых отклонениях показателей от норм технологического режима на пульт управления поступит сигнал, блокирующий отклонения и предупреждающий аварии.

Далее попадаем в отделение химводоочистки энергетического цеха, где использованная в производстве вода проходит химическую очистку по ионообменной технологии Н-О-Н на оборудовании немецкой фирмы «Хагер Эльзессер» — полученная глубоко обессоленная вода вновь идет в котлы завода.

— Мы — единственное предприятие на Кубани, которое имеет собственную электростанцию — ТЭЦ и обеспечивает 98 процентов своих нужд в электроэнергии: мощность нашей ТЭЦ — 24 мегаватта в час. Благодаря проекту рекуперации тепла системы HRS после реконструкции сернокислотного цеха мы сможем производить не 95, а 195 тонн пара в час, что позволит построить еще одну турбину и закрыть все потребности завода по электроэнергии. Еще очень важно: благодаря этой реконструкции мы почти полностью откажемся от природного газа — сегодня мы потребляем 6—7 тысяч кубических метров газа в час, а скоро сократим объем потребления до 150—200 кубических метров, экономя природные ресурсы, снижая парниковый эффект и конечную стоимость продукции,— продолжает Сергей Валерьевич.

Кадры решают все

Пока автобус с экскурсантами — 33 студентами и преподавателями экологического и технологического факультетов, а также факультета аграрных технологий Майкопского государственного технологического университета везет нас к следующему цеху, преподаватели и студенты интересуются кадровыми аспектами: как пройти практику на предприятии, какие требования предъявляются к выпускникам вузов при трудоустройстве, какие есть возможности карьерного роста на предприятии.

— Наш вуз сотрудничает с «ЕвроХим — БМУ» не один год, поскольку ведет подготовку по таким направления, как агрономия и химические технологии. Для химиков завод — база производственной практики и будущий работодатель, а для агрономов знание удобрений — основа основ, потому что в почве есть определенный запас питательных веществ, имеющий свойство иссякать. Такие экскурсии помогают студентам лучше понимать, какими удобрениями возвращать в почву питательные вещества,— говорит декан факультета аграрных технологий МГТУ, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Аслан Шхапацев.

МГТУ, 25 выпускников которого уже трудятся на заводе,— не единственный вуз-партнер «ЕвроХим — БМУ». Молодые кадры по целевым программам для компании готовят Южно-Российский государственный политехнический университет имени М. Платова в Новочеркасске и Московский государственный машиностроительный университет. Также предприятие активно сотрудничает по подготовке будущих квалифицированных кадров с Ивановским государственным химико-технологическим университетом и Белореченским индустриально-технологическим техникумом.

На предприятии реализуется корпоративная программа E-Generation, которая состоит из трех направлений: довузовской подготовки, мотивации школьников и выявления талантливой молодежи, сотрудничества с профильными высшими и средними учебными заведениями, корпоративных стипендий и производственной практики, дообучения в собственном лицензированном учебном центре. Выпускники вузов при трудоустройстве на предприятие становятся участниками трехлетней программы «Молодой специалист», которая предусматривает участие в научно-технических конференциях, возможность профессионального и карьерного роста и работу под началом профессиональных наставников.

— Совместно с наставниками мы разрабатываем индивидуальный план развития на год: какие навыки нужно приобрести, какие правила выучить, какие проекты представить на ежегодной научной конференции. Если занимаешь призовое место в научно-технической конференции, едешь на слет молодых специалистов: два года подряд наши белореченские ребята занимали первое место в финальной научно-технической конференции, получая значимые денежные премии. Кроме того, в рамках компании регулярно организуются стажировки на родственные предприятия с целью обмена опытом: так, коллега из Невинномысска поехал в Казахстан внедрять свои разработки и получать производственный опыт в обмен, я в октябре еду в Бельгию и Литву. Также на предприятии организовано обучение английскому языку за счет средств организации,— рассказывает ведущий специалист отдела охраны труда и промышленной безопасности, председатель совета молодых специалистов ООО «ЕвроХим — БМУ» Иван Болдырев.

Воду очищают бактерии

…После склада готовой продукции цеха сложных минеральных удобрений попадаем в новый цех комплексных водорастворимых минеральных удобрений, введенный в эксплуатацию в марте нынешнего года. Цех водорастворимых удобрений производительностью пятьдесят тысяч тонн продукции в год стал первым новым объектом, возведенным с нуля на заводе, начиная с 1984 года.

— Централизованный отдел технического контроля — испытательный центр всё время работает над разработкой новых рецептур, новых марок водорастворимых NPK-удобрений. Так, в прошлом году было разработано шесть марок, которые в этом году успешно производятся и продаются. В этом году исследовательской лабораторией испытательного центра разработано еще 15 марок водорастворимых NPK-удобрений. В санитарной лаборатории постоянно проводятся испытания по подтверждению пятого класса опасности отхода производства цеха экстракционной фосфорной кислоты — фосфогипса. Испытания проводятся путем биотестирования с использованием в качестве тест-объекта водорослей и дафний. Молодые специалисты занимаются исследованием фосфогипса. Так, в этом году они доказали, что фосфогипс является ценным мелиорантом — модификатором, что позволит заводу уменьшить площади под складирование фосфогипса,— рассказывает начальник ЦОТК — руководитель ИЦ Майя Мягкая.

Финальная точка маршрута — аккумулирующая емкость с насосной станцией той самой бессточной системы водопользования.

— Наш завод первый в России в 2012 году перешел на замкнутый цикл водопользования, который обошелся предприятию в 172 млн рублей. Внедрение данного проекта позволило снизить потребление речной воды более чем в два раза и полностью исключить сброс загрязняющих веществ в поверхностный водный объект — реку Пшеху. В рамках реализации этого проекта были построены и введены в эксплуатацию в 2007 году собственные локальные очистные сооружения хозяйственно-бытового стока мощностью 1000 куб. м/сутки. Ранее очистка стока осуществлялась на городских очистных сооружениях. Проект очистных сооружений разработан НП «Компания «ЭКОС» совместно с ЗАО «Институт «Краснодарагропромпроект». Метод производства основан на биологической очистке сточных вод. Очищенные сточные воды полностью возвращаются в технологический процесс,— объясняет начальник энергетического цеха Александр Корнев.

— Когда-то химзавод изменил Белореченск, а теперь уже «ЕвроХим» меняется, чтобы сохранить окружающую среду. Наше предприятие постоянно вкладывает средства в модернизацию производства: на аспирационную систему в цехах компания потратила 250 млн рублей — завершается монтаж системы очистки воздуха в помещениях. Политика ответственного отношения к вопросам экологии и открытость нашей компании служат одной цели: чтобы люди, живущие рядом с заводом, были уверены, что «ЕвроХим» делает всё возможное для стабильно хорошей экологии этой территории,— добавляет Сергей Клявлин.

Справка «Кубани сегодня»

Сфера деятельности АО МХК «ЕвроХим» — от добычи полезных ископаемых до производства, логистики и дистрибуции удобрений. Его «дочка» — Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» ведет историю с 1971 года, когда было принято решение о строительстве Краснодарского химического завода. Новейшая история «ЕвроХим — БМУ» началась в 2002 году, когда завод стал частью холдинга и крупнейшим производителем удобрений с объемом выпуска более 600 тысяч тонн аммофоса и сульфоаммофоса в год, которые поставляются на внутренний рынок, а также на экспорт в Испанию, Болгарию, Польшу, Бразилию, Перу, Мексику, Казахстан, Беларусь и др.

Цифры и факты

Свыше девятисот жителей Белореченского района и Республики Адыгеи работают на ООО «ЕвроХим — БМУ». Более трехсот ветеранов труда, экологов, школьников и студентов побывали в этом году на экскурсиях по заводу.

В 2009 году ООО «ЕвроХим — БМУ» получило сертификат системы экологического менеджмента, подтверждающий соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001.

С 2010 года ООО «ЕвроХим — БМУ» начало проводить добровольный экологический мониторинг атмосферного воздуха. В станице Ханской, на хуторе Долгогусевском, в поселке Мирный на средства компании были установлены автоматические станции мониторинга атмосферного воздуха. Экологические посты укомплектованы газоаналитическими комплексами с сертифицированными приборами, обеспечивающими круглосуточное выполнение контроля над содержанием в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, специфичных для производственной деятельности ООО «ЕвроХим — БМУ». Данные со станций мониторинга передаются на порталы всех участников ведения экологического мониторинга: в Министерство природных ресурсов Краснодарского края, Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Адыгея, администрацию Белореченского района и на предприятие.

Стася КУРОЧКИНА

Фото Владимира СЕМЕНЦА