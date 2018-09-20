С днем рождения, любимый район!

Ежегодно День Красноармейского района становится по-настоящему большим праздником для его жителей и гостей. Его ждут, к нему готовятся. А многие специально приезжают в районный центр, ведь всякий раз здесь находят, чем удивить и порадовать.

День района-2018 не стал исключением. В этом году Красноармейскому району исполнилось восемьдесят четыре. За свою многолетнюю историю он стал значимой территорией, одной из крупнейших Кубани. С богатейшей историей, в которую вписано немало славных страниц и свершений ваших земляков. С достойным настоящим и уверенным будущим. Об этом зримо говорят успехи, достигнутые муниципалитетом за последние годы. Так, муниципальное образование показывает пример качественной работы с инвестициями. За три года в районе реализован 21 инвестиционный проект, в экономику района привлечено порядка шести миллиардов рублей, новыми рабочими местами обеспечено 280 человек.

Красноармейский район — одна из крупнейших аграрных территорий Кубани, имеющая уникальные традиции земледелия. За последние три года в нашей отрасли сельского хозяйства значительно выросло валовое производство зерна сельскохозяйственных культур. Ежегодно наши труженики подтверждают звание лидеров жатвы. Вот и в этом году район занял первое место в своей зоне по итогам уборки пшеницы, собрав небывалый урожай за последнее десятилетие — 226842 тонны зерна с урожайностью 68 центнеров с гектара.

Впечатляет уровень красноармейского образования. Пять лет подряд район становится лучшим в крае по итогам ЕГЭ.

С каждым годом населенные пункты района становятся краше, комфортнее и удобнее для жизни. Здесь стремительными темпами ведется жилищное строительство, растет прибыль предприятий, укрепляется экономика и социальная сфера…

Одним словом, к своему главному празднику район подошел с большим багажом значимых событий. Среди них открытие пристройки к детскому саду №50 в станице Новомышастовской, открытие памятников учителю, воинам-интернационалистам, Герою России Александру Ковалеву, ввод с эксплуатацию газопровода на хуторе Прикубанском… И это далеко не все, что демонстрирует позитивное развитие муниципалитета.

Району есть чему радоваться, есть чем гордиться. А потому и настроение устроителей и гостей праздника было соответствующее.

По традиции День района начался с велопробега, сельскохозяйственной ярмарки и конкурса «Леди на велосипеде». Праздник продолжился целым созвездием фестивалей, на которых блистали таланты от мала до велика.

Медики Красноармейской ЦРБ приглашали гостей на свою «Территорию здоровья». Здесь можно было получить консультацию терапевта, измерить рост, вес, артериальное и внутриглазное давление.

Ну и, конечно же, не обошлось без уже полюбившейся и ожидаемой всеми рисовой запеканки. Красноармейский район — центр рисосеяния на Кубани, а потому блюда из риса непременно занимают одно из главных мест на праздничном столе. Вот и в этот раз 84 большие запеканки, которые приготовили мастерицы из 14 школ и 27 детских садов района, боролись за внимание гостей праздника. В итоге фирменного угощения хватило на всех, а многие приходили за добавкой.

Вечерняя программа праздника началась с музыкальной театрализованной постановки, посвященной 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Ее участниками стали самодеятельные артисты и коллективы всех десяти сельских поселений — около трехсот человек.

Торжественная часть Дня района открылась премьерой его гимна. Его авторы — наш земляк, известный поэт Алексей Горобец и преподаватель октябрьской ДШИ Николай Титарев.

Присутствующих тепло поздравили глава района Юрий Васин, депутат Государственной Думы Дмитрий Ламейкин, депутаты ЗСК Сергей Кизинек и Алексей Сидюков, архимандрит Симеон, председатель районного Совета Алексей Юрьев. А также руководитель краевого департамента Роман Куринный, который вручил главе приветственный адрес губернатора, председателю районного Совета и главам Старонижестеблиевского и Чебургольского сельских поселений — благодарности администрации Краснодарского края.

Земляки приветствовали аплодисментами новых почетных граждан района, которыми в этом году стали учитель начальных классов СОШ №1, почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель Кубани Ольга Шейкина и Алексей Артюхов, возглавлявший Полтавское районное казачье общество с 2002 по 2015 год.

Заслуженные награды из рук главы в этот день получили победители районного конкурса ТОС, выдающиеся спортсмены и их тренеры, руководители школ, вошедших в число лучших на Кубани по результатам ЕГЭ. А очередникам из категории «дети-сироты» по еще одной доброй традиции Юрий Васин вручил ключи от собственных квартир.

Пресс-служба администрации Красноармейского района