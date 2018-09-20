Равнение на героя

В станице Полтавской Красноармейского района открыт памятник Герою России Александру Ковалеву. В этот день 19 лет назад Александр Геннадьевич погиб в столкновении с басаевскими боевиками.

Десятого сентября по инициативе главы района Юрия Васина возле родной школы героя был установлен его бюст. На митинг, посвященный его открытию, собрались родные и близкие Александра, его друзья и сослуживцы, ученики школы, ветераны, представители общественной организации «Боевое братство», руководство района, духовенство. А также руководители предприятий и предприниматели, на чьи добровольные пожертвования был изготовлен памятник. Право открыть его было предоставлено матери героя Любови Ковалевой и офицеру воинской части, где он служил, Виктору Крылову.

К собравшимся обратился глава района Юрий Васин:

— Сегодня мы с вами открываем памятник простому станичному парню, нашему с вами земляку, который с детства мечтал служить Родине, защищать ее, защищать своих родных и близких. Он до последнего остался верен присяге, своей стране, чести российского офицера. Подвиг Александра Ковалева — один из ярчайших примеров настоящего патриотизма, готовности отдать жизнь за целостность государства, за своих боевых товарищей. Земной поклон матери героя Любови Дмитриевне, воспитавшей героя.

К его словам присоединились благочинный церквей Красноармейского района архимандрит Симеон, председатель Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Александр Пантелеев, выпускник седьмой школы Никита Куравин. За сохранение памяти о ее сыне всех собравшихся поблагодарила мама Александра Любовь Ковалева.

Участники митинга почтили память героя минутой молчания, возложили к памятнику цветы. После они посетили седьмую школу, где памяти Александра Ковалева и его подвигу посвящена масштабная экспозиция. Здесь фотографии, письма, личные вещи, полевая форма, многочисленные награды еще со школьной скамьи, выписки из приказов. Все это ученики и педагоги школы собрали ради нынешних и будущих поколений. Чтобы помнили. Чтобы знали. Чтобы жили и учились, равняясь на героя.

Пресс-служба администрации Красноармейского района