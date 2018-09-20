В Прикубанский пришел газ

На хутор Прикубанский Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района пришел газ. Разделить радость долгожданного события сюда приехали глава района Юрий Васин и депутат ЗСК — генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Владимир Агафонов.

— Ни один газопровод в районе мы не строили так долго, как этот. Дело в том, что подрядчик, взявшийся за стройку, обанкротился. И даже главное не это, а то, что он утерял всю документацию на объект. Практически нам пришлось начинать с нуля,— сказал Юрий Васин. — Администрация провела огромную работу по восстановлению документов, и, благодаря личному участию руководителя «Газпром газораспределение Краснодар» — депутата ЗСК Владимира Александровича Агафонова и специалистам «Красноармейскаярайгаз», вопрос наконец-то решен.

После того, как на газораспределительном пункте был торжественно зажжен символический факел, Юрий Васин и Владимир Агафонов побывали в новом доме Михаила и Екатерины Мищенко. В семье их встречали словами благодарности. Специалисты «Красноармейскаярайгаз» еще раз проверили газовое оборудование, дали свое добро — и вот на новенькой плите уже закипает чайник.

Всего в Прикубанском порядка 250 домовладений, в которых проживает 389 человек. Теперь из 43 населенных пунктов района негазифицированными остаются всего два.

Пресс-служба администрации Красноармейского района