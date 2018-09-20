Как разделить квартиру при разводе

При разводе супругов наиболее остро встают вопросы об имуществе, особенно недвижимости. Сегодня узнаем, как супругам разделить квартиру при разводе.

Квартиру можно разделить по соглашению сторон. Соглашение оформляется у нотариуса. Если супруги не могут договориться, квартира делится в судебном порядке. В этом случае нужно готовить исковое заявление, доказательства и подавать их в суд.

ВНИМАНИЕ! Для раздела у вас есть три года с момента расторжения брака или фактического прекращения семейных отношений. После этого квартира официально станет имуществом того супруга, на которого оформлена, а вы потеряете свою часть. Не пропустите срок!

Итак, на что вы вправе рассчитывать при разделе квартиры в суде

В одной статье невозможно охватить все варианты, ведь квартира может быть куплена в ипотеку, с материнским капиталом, за счет части личных денег одного из супругов и пр. Варианты раздела здесь будут отличаться.

В этой статье мы рассмотрим ситуацию раздела квартиры, которая куплена в браке, не в ипотеку, без материнского капитала.

В нашем случае при разводе квартира делится пополам — по 1/2 доле каждому.

ВНИМАНИЕ! Есть исключения! Так, ваша доля может быть увеличена судом, если вы докажете, что:

— вложили в квартиру деньги от продажи личного имущества (квартиры, автомобиля и пр.);

— вложили в квартиру официально подаренные целевые деньги;

— вложили в квартиру заемные деньги, которые отдали уже за свой счет после расторжения брака;

— с вами после развода остаются несовершеннолетние дети и есть основания для увеличения доли и пр.

ВНИМАНИЕ! Суд своим решением не может заставить одного из супругов заплатить вам компенсацию за часть квартиры или продать вам часть квартиры. Это можно сделать только до суда по соглашению сторон у нотариуса или в суде путем заключения мирового соглашения.

После раздела квартиры по долям каждый супруг получает в собственность свою долю и может с ней делать, что захочет (проживать, впустить квартирантов с согласия второго собственника, продать по правилам преимущественной продажи, подарить, завещать и пр.). Также после раздела квартиры и оформления каждым своей доли бывшие супруги могут договориться и вместе продать квартиру как два собственника. По сравнению с продажей квартиры до раздела в этом случае бывшие супруги застрахованы от взаимного обмана.

Получите индивидуальную консультацию адвоката по вопросам расторжения брака и раздела имущества. Предварительная запись по телефону 8 (918) 073-85-18; сайт www.ab-bpa.ru/sem.

Адвокат Марина Валерьевна Епифанова