Опасения не должны стать реальностью!

Наша газета уже писала о непростой ситуации в станице Передовой Отрадненского района Краснодарского края («До катастрофы один шаг, или Как у станичников выбивают почву из-под ног», №26 от 5 июля 2018 года). И создал ее изначально один-единственный человек, который действует, по-видимому, исключительно в угоду собственным экономическим интересам. По его иску, как считают многие владельцы земельных долей, было принято необоснованное судебное решение, фактически поставившее под угрозу стабильную деятельность крупного градообразующего предприятия — ООО «Агрофирма «Отрадненская» да и к тому же зародившее у жителей станицы Передовой и ряда других сельских пунктов большие опасения по поводу их собственного будущего.

В Краснодарском краевом суде 25 сентября 2018 года должна быть рассмотрена апелляционная жалоба ООО «Агрофирма «Отрадненская». Как, впрочем, и других ответчиков по иску Дмитрия Терещенко. В числе ответчиков значатся: Межмуниципальный отдел по Отрадненскому и Мостовскому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю, филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю, Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Хочется верить, что судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда объективно разберется во всех нюансах дела и вынесет справедливое и на сто процентов законное решение по делу, касающемуся не только тех, кто в нем участвует как истец или ответчик, но и большого количества простых станичников, имеющих права собственности на земельные доли в спорном участке, и тех, кто отдал свою долю в аренду ООО «Агрофирма «Отрадненская»… Стоит сказать, что третьим лицом по делу выступает ПАО «Сбербанк России» и его интересы тоже не были учтены при вынесении решения Отрадненским районным судом 14 мая 2018 года.

Арендатор арендатору рознь

Напомним еще раз: жители нескольких сельских населенных пунктов Отрадненского района Краснодарского края доверили свои земельные доли ООО «Агрофирма «Отрадненская», заключив с ним в 2015 году договор аренды. По мнению большинства из них, это успешное сельхозпредприятие, неизменно наращивающее в течение последних лет объемы производства. И ему стоит доверять. За всё это время, что действует договор аренды с ООО «Агрофирма «Отрадненская», люди ни разу не пожалели о своем выборе. Арендную плату они сегодня получают вовремя и в полном объеме.

А ведь еще несколько лет назад им приходилось через суд добиваться положенных им выплат у прежнего арендатора, ранее обрабатывавшего земельный массив в границах СПК «Колхоз имени Мичурина». В настоящее же время их всё устраивает: ООО «Агрофирма «Отрадненская» не давало ни одного повода усомниться в себе, им выполняются все обязательства и перед ними, и перед государством, бюджетом.

Но есть те структуры и люди в сфере аграрного бизнеса, которым, по-видимому, не нравятся успехи предприятия. Более того, как говорят, стоят у них поперек горла.

Вот и возникает противодействие, желание выбить почву из-под ног. И неважно, наверное, что при этом пострадает немало людей. Кому же выгодно так накалять обстановку на селе?

Права, которых не было…

Иск Дмитрия Терещенко как физического лица по целому ряду обстоятельств не должен был рассматриваться в Отрадненском районном суде Краснодарского края, ведь в числе ответчиков сплошь юридические лица, а сам Терещенко, как утверждают станичники, имеет статус индивидуального предпринимателя. И с 2010 года он ведет предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением услуг в области растениеводства, оптовой торговли зерном, семенами, картофелем и другой продукцией. То есть интересы, можно сделать вывод, он пришел отстаивать в суд общей юрисдикции чисто экономические… Своим иском он оспорил в том числе возможность осуществления ООО «Агрофирма «Отрадненская» экономической деятельности на спорном земельном участке сельхозназначения. И им же он предъявил требование к другому юрлицу — Управлению Росреестра по Краснодарскому краю, которое якобы затронуло права Терещенко, но опять же в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. И разве нельзя при всём этом сделать вывод о неподведомственности описываемого нами спора суду общей юрисдикции? Разбираться в деле должны были в арбитражном суде! Разве уже один этот факт не является основанием для отмены судебного решения?

Но даже не это главное!

Самый большой парадокс вынесенного судьей Отрадненского районного суда Севериным решения заключается в том, что у Дмитрия Терещенко, подавшего иск о признании незаконным снятия с кадастрового учета земельного участка с номером 23:23:1401000:1750 общей площадью 6840192 кв. м. в границах «СПК колхоз им. Мичурина», об обязании филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю восстановить аннулированные и исключенные из Единого государственного реестра недвижимости сведения о данном земельном участке, о признании недействительными результатов межевания земельного участка с кадастровым номером 23:23:1401000:1768 и постановке его на кадастровый учет и так далее, не было соответствующего правового статуса для того, чтобы делать это! У него отсутствовали какие-либо гражданские права на земельный участок с кадастровым номером 23:23:1401000:1750. И на момент принятия кадастровой палатой решения от 23 июня 2017 года о снятии с государственного кадастрового учета земельного участка сведения о нем имели статус «временные». То есть участок не проходил процедуру регистрации на него какого-либо права — аренды или собственности. Говоря по-простому, участок не был зарегистрирован в качестве права владения на имя Терещенко. Как же можно было говорить в суде о праве, которого изначально не было? Но ведь и судебной защите подлежат нарушенные, но имевшие место в реальности права! А если их не было, то и принятое Отрадненским районным судом решение не может привести к их восстановлению. И приходится говорить о еще одном парадоксе данного судебного спора.

Неверные выводы

Владельцы земельных долей в границах СПК «Колхоз имени Мичурина» считают: сомнению можно подвергнуть вывод суда о том, что в результате снятия земельного участка с кадастровым номером 23:23:1401000:1750 со статусом сведений «временные» с кадастрового учета Терещенко лишили возможности «производить юридически значимые действия в отношении объекта недвижимости». Ведь объектом недвижимости земельный участок, имеющий временный статус, не является, равно как и Терещенко не являлся его собственником…

Владельцы земельных долей также считают, что вывод суда о наличии совокупности условий для признания незаконными решений и действий по снятию с кадастрового учета участка с кадастровым номером 23:23:1401000:1750 неправомерен. Все процедуры были проведены в полном соответствии с законом! Согласно предоставленным ООО «Агрофирма «Отрадненская» в том числе и суду сведениям, в свое время было проведено общее собрание собственников земельных долей (выполнена норма ФЗ №101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). И станичники большинством голосов приняли решение о передаче земельного участка с кадастровым номером 23:23:1401000:108 в аренду данному предприятию. И на этом же общем собрании проголосовали за кандидатуру уполномоченного лица — Дениса Тонеряна, которому собственники делегировали право заниматься приведением в соответствие с законом всей документации по земле. Он, действуя на основании протокола общего собрания участников общей долевой собственности, и подал заявление об аннулировании записи в Государственном кадастре недвижимости (ГКН) о земельном участке с номером 23:23:1401000:1750 в этом же массиве, сведения о котором имели статус «временные». Решение об аннулировании и исключении из ГКН сведений о земельном участке было принято в июне 2017 года (при этом еще раз нужно повторить, что данный участок не был зарегистрирован за Терещенко). И только в декабре прошлого года Терещенко обратился в Межмуниципальный отдел по Отрадненскому и Мостовскому районам Управления Росреестра по Краснодарскому краю с заявлением о регистрации права собственности на участок. И якобы только тогда узнал о снятии «своего» участка с кадастрового учета.

Представители агрофирмы «Отрадненская» утверждают и приводят ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты, что в обоснование своих требований Терещенко привел нормы права, утратившие законную силу, и не представил ни одного доказательства, которое бы подтвердило отсутствие законных оснований для государственного кадастрового учета земельного участка с номером 23:23:1401000:1768. Как считают представители ООО «Агрофирма «Отрадненская», суд не должен был удовлетворять требования Терещенко о признании межевания участка с кадастровым номером 23:23:1401000:1768 и его постановку на кадастровый учет (правообладатель — ООО «Агрофирма «Отрадненская») недействительными.

Не приняли в расчет

Почему местная Фемида не приняла во внимание тот факт, что за ПАО «Сбербанк России» было зарегистрировано право залога на земельный участок, принадлежащий ООО «Агрофирма «Отрадненская», тоже большой вопрос. Суд прекратил гражданские права кредитной организации на сумму более 55 миллионов рублей, не привлекая при этом ПАО «Сбербанк России» в качестве ответчика.

Представители банка заявляли в судебном процессе в первой инстанции, что не согласны с удовлетворением требований истца Терещенко, но их мнение, как и доводы представителей крупного сельхозпредприятия, за которым стоят сотни простых станичников, не было услышано в Отрадненском районном суде. Теперь банк в любой момент может потребовать возврата кредитных средств или обеспечения дополнительного залога. Сумма кредита значительная, но израсходована она, как говорят руководители ООО «Агрофирма «Отрадненская», именно на приобретение сельхозтехники и необходимых средств производства — для обработки земельного массива, который доверили ООО «Агрофирма «Отрадненская» простые люди Отрадненского района. Но если придется выплачивать банку необходимую сумму, то это, конечно, повлечет за собой немалые финансовые трудности у агрофирмы. И это не может не сказаться на станичниках, работающих на сельхозпредприятии и имеющих с ней какие-то договорные отношения.

Теперь в споре будет разбираться краевая апелляционная инстанция. Члены судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда должны выслушать все стороны и принять обоснованное и законное решение. Иначе речь нужно будет уже вести о настоящем коллапсе на отдельно взятой сельхозтерритории Краснодарского края!

Марина СВЕТЛОВА

От редакции: журналисты нашей газеты продолжают следить за развитием событий. Мы обязательно напишем о том, удастся ли представителям сельхозпредприятия и простым станичникам добиться справедливости.

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