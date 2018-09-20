Судебные приставы Краснодарского края провели акцию «Спасая жизни!»

В Краснодаре судебные приставы сдали кровь во имя спасения чужих жизней. 48 работников Управления ФССП России по Краснодарскому краю приняли участие в благотворительной акции с символичным названием «Спасая жизни!». Одними из первых в специальную передвижную лабораторию поднялись руководитель Управления – главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров и помощник руководителя Д.А. Арутюнян. В соседних с ними креслах находились работники аппарата Управления, а также всех структурных подразделений, расположенных на территории Краснодара и в непосредственной близости от города.

Следует отметить, что далеко не каждый желающий может сдать кровь — медицинские требования к донорам достаточно жесткие. И, тем не менее, количество судебных приставов – участников акции год от года растет. Все они с готовностью и пониманием относятся к необходимости проведения медицинских проверок и соблюдения специальной диеты. Многие прибыли к зданию Управления задолго до начала рабочего дня.

Бессменным куратором благотворительной акции «Спасая жизни!» уже несколько лет подряд является помощник руководителя УФССП России по Краснодарскому краю Д.А. Арутюнян. Под его руководством налажено тесное сотрудничество Управления с ГУЗ «Станция переливания крови» Министерства Здравоохранения Краснодарского края. Акции по сдаче крови проходят несколько раз в году и всегда вызывают широкий отклик у коллектива работников. В желании сотворить благое дело едины как специалисты аппарата Управления, так и судебные приставы-исполнители и их коллеги по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

В общей сложности, сегодня судебные приставы сдали 24 литра крови.

С начала сентября акции «Спасая жизни!» проводятся структурными подразделениями Управления на территории всего Краснодарского края.

Средства, полученные за донорство, судебные приставы по уже устоявшейся традиции передают на благотворительные нужды.