Продукция со знаком качества

Завершился прием заявок на участие во втором региональном конкурсе в области качества. За знак качества «Сделано на Кубани» поборется порядка пятидесяти предприятий края. Всего подано более 150 заявок от организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в Краснодарском крае.

— Популярность краевого конкурса в области качества растет по нескольким причинам. Во-первых, знак «Сделано на Кубани» уже стал известен жителям и гостям Краснодарского края. Сегодня в магазинах можно встретить около 130 брендированных товаров. Во-вторых, мы продолжаем разрабатывать систему преференций для победителей конкурса, в частности, сейчас мы решаем вопрос с торговыми сетями о визуальном выделении на полках продукции «Сделано на Кубани»,— подчеркнул руководитель Департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Продукция была представлена в трех номинациях: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товары производственно-технического назначения».

В настоящее время проводится обработка и анализ документов на товары, заявленные на участие в конкурсе. До 12 октября будет проведена их оценка. В состав экспертной комиссии войдут специалисты Департамента потребительской сферы, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, регионального Департамента промышленной политики, краевого Управления Роспотребнадзора, а также специалисты по сертификации продукции.

С 15 по 31 октября состоится заседание конкурсной комиссии, на котором будут определены победители. Торжественная церемония их награждения состоится в ноябре.

Как отмечал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, присвоение товарного знака «Сделано на Кубани» позволяет защитить продукцию местного сельхозпроизводителя от подделок. Кроме того, это не только дополнительное конкурентное преимущество для кубанских производителей, но и ответ на запрос потребителей.