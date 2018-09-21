Как открыть свой бизнес и достичь успеха?

На эти и другие вопросы можно найти ответы в очередном выпуске телепрограммы «Лимон на миллион», которая выходит на канале СТС, в блоке регионального вещания «TV Контакт». Этот проект при информационной поддержке газеты «Кубань сегодня» в помощь бизнесу запустил Комитет по PR и рекламе Краснодарского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Начинать лучше с малого

Гостем очередного выпуска телепроекта «Лимон на миллион» стал бизнесмен и общественный деятель Даниэль Башмаков — директор ООО «Программные разработки», занимающегося созданием и внедрением программного обеспечения, один из создателей российского электромотоцикла Deller, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае, председатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». С ним побеседовала ведущая и руководитель телепроекта «Лимон на миллион», глава продюсерского и PR-центра «Золотая монета» Элеонора Глушкова.

— Даниэль Маратович, почему вы решили стать предпринимателем?

— Всё просто: я не представлял себе, как буду работать под чьим-то командованием или под чьим-то руководством. Мне всегда хотелось самому действовать, самому принимать решения, заниматься своим делом, своими проектами.

— Расскажите, пожалуйста, что это за проекты.

— Главный мой с коллегами проект — IT-компания, которая занимается разработкой и внедрением программного обеспечения. Другой проект, в который мы вкладываем деньги, поскольку считаем, что он будет востребован и является очень перспективным, касается электропривода и электротранспорта.

— С какими препятствиями вам пришлось столкнуться, когда вы открывали свой бизнес?

— Препятствия были стандартные — с ними сталкивается любой предприниматель. Во-первых, это, конечно, кадры: учитывая то, что проект по созданию электромотоцикла, как мы скромно говорим, вообще первый в России, как и наш первый российский электрокартинг, то найти специалистов именно в этой области было очень сложно.

Вторая проблема, с которой мы столкнулись: изготовить опытные образцы, детали, запчасти высокого качества и в короткие сроки было очень сложно. Соответственно, нам пришлось покупать собственное оборудование, и постепенно мы пришли к тому, что большую часть деталей для нашего электропривода и электромотоцикла мы делаем сами.

— Каких людей вы особенно цените в своей команде?

— У нас большая команда, и направлений деятельности много. Например, если говорить о проекте электропривода, то здесь нам очень сложно работать без людей, которых можно назвать изобретателями, у которых острый ум, которые думают на несколько, может быть, даже лет вперед, и могут принимать решения и изобретать какие-то новые вещи.

Что касается команды, которая занимается разработкой программного обеспечения, то здесь, наверное, ценней всего высококвалифицированные специалисты с такими качествами, как усидчивость и умение найти нестандартное решение. Ведь сидеть и писать программы — тоже своего рода искусство.

— Вам как общественному деятелю и предпринимателю в одном лице какие организации помогают создавать новые возможности для бизнеса?

— Конечно, в рамках общественной деятельности и общественных площадок не раз удавалось поднимать те системные вопросы, которые волнуют предпринимателей и влияют на бизнес-климат. Есть много законодательных инициатив, которые мы выдвигаем, как краевого, так и федерального уровня. И, надо сказать, что многие из них в том или ином виде были приняты, и вследствие этого бизнес-климат в нашем регионе и нашей стране улучшился.

— Что порекомендуете тем, кто только начинает свое дело или задумывается о собственном бизнесе: с чего начинать?

— Скорее всего, если наши зрители начинают бизнес, он не требует от них огромных вложений. Если же для открытия бизнеса нужны огромные вложения, то лучше его открывать уже после того, как у тебя есть какое-то свое дело — одно или два и когда ты уже набил свои шишки, стал тертым предпринимателем.

— Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы количество предпринимателей увеличилось и у нас в регионе, и во всей стране?

— Тем, кто пока еще предприниматель только в душе, но уже посмотрел нашу передачу,— бежать организовывать какое-то свое дело. А тем, кто еще думает, надо поднять свою пятую точку с дивана и начать что-то делать. Тогда у нас, конечно, будет больше предпринимателей — это если отвечать на ваш вопрос с точки зрения обычных людей.

Если же смотреть с точки зрения нашей власти, нашей администрации, конечно, надо слышать и надо слушать представителей бизнеса и понимать, что мы с ними по одну сторону баррикад и нам надо вместе поднимать экономику.

— Высока ли для вас была цена успеха?

— Смотря что понимать под высокой ценой. Если посмотреть на те тридцать лет, которые я в бизнесе, то за это время я защитил кандидатскую диссертацию, у меня родились и выросли два сына: один сейчас директор успешной компании, другой — программист, который работает в нашей компании. Может быть, я мало времени уделял себе, отдыху, каким-то развлечениям, но я ничуть об этом не жалею. Если бы, скажем, выпал шанс начать жить заново, я бы сделал всё то же самое, что когда-то.

Стартовый капитал решает все

Экспертом очередного выпуска телепрограммы «Лимон на миллион», с которым встретилась ее ведущая, стал Андрей Романенко — управляющий директор по Южному региону банка «Уралсиб», который работает в банковской сфере более пятнадцати лет и из них около десяти лет возглавляет работу с клиентами из сферы малого и среднего бизнеса.

— Андрей Владимирович, вы много общаетесь с предпринимателями и представителями малого бизнеса. С какими проблемами и вопросами они чаще всего обращаются к вам на старте бизнеса?

— На старте бизнеса у предпринимателя возникает достаточно много вопросов и сложностей разного характера. Я бы выделил основные потребности, которые характерны для начинающего предпринимателя. Во-первых, это знание компетенций: то, чем предприниматель должен обладать, начиная свой бизнес, кроме общей идеи, с которой он выходит на рынок. Во-вторых, я бы обозначил финансовую сторону: это деньги. Отсутствие стартового капитала для предпринимателя — серьезный тормоз, и немногие банки готовы кредитовать бизнес на старте, связывая это с высоким риском. В-третьих, это инфраструктура ресурсов: малому бизнесу необходим комплекс сервисов для качественной работы.

Вообще, вопросов у начинающего свое дело бизнесмена возникает очень много, и сталкиваться ему с ними приходится постоянно, потому что предприниматель «и жнец, и швец, и на дуде игрец». Поэтому путь этот сложный, но достаточно интересный.

— Куда или к кому предприниматель может обратиться за помощью?

— Безусловно, у нас достаточно широко развита государственная поддержка предпринимателей. Многие знают и, возможно, пользуются ими, но у нас на сегодня действует около трехсот программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в регионах открыты центры поддержки предпринимательства, гарантийные фонды; активно развивается франчайзинг — когда у предпринимателя есть возможность приобрести готовый бизнес, купив франшизу. И, кстати, на эти цели банки дают кредиты более охотно, и здесь возможностей получить заемное финансирование у предпринимателя больше.

— Вы — представитель банка, входящего в пятерку кредиторов малого и среднего бизнеса. Какой вы видите роль банковского сектора в жизни начинающего предпринимателя?

— Банковский сектор меняет подходы к обслуживанию малого и среднего бизнеса. Сейчас просто продавать финансовые услуги предпринимателю недостаточно интересно: такие отношения между заемщиком и банком сложно назвать перспективными. Гораздо более долгосрочной перспективой в партнерстве банк — бизнес будет ситуация, когда клиент станет получать комплекс услуг как финансового, так и нефинансового характера.

Мы, например, пошли по пути и принципу одного окна в банке: помимо расчетно-кассового обслуживания, пакетов услуг, которые рассчитаны специально для старта бизнеса, финансовых инструментов у нас есть и сервисы, которые позволяют получить юридическую поддержку, бухгалтерское сопровождение, пройти обучение и получить информацию о государственных программах поддержки, которыми сегодня располагает наша территория. И, кстати, в большинство своем эти сервисы абсолютно бесплатны.

— Что эта работа дает банку?

— Возможность обрести стабильного и лояльного клиента. Я считаю, что сейчас большинство банков, которые хотят эффективно развивать направления работы с малым и средним бизнесом, будет идти именно по этому пути.

Справка «Кубани сегодня»

Гости и эксперты телепроекта «Лимон на миллион» — успешные предприниматели, владельцы бизнеса, представители власти, банковской сферы и пр. — поделятся своим опытом и дадут рекомендации, позволяющие повысить финансовую и юридическую грамотность начинающих бизнесменов. Телепроект состоит из двух частей: беседы с главным героем, представляющим бизнес-сообщество нашего региона, и интервью с экспертом, посвященного вопросам взаимодействия власти и бизнеса, поддержки предпринимательства, консультациям специалистов банковской сферы и пр.

«Кубань сегодня» — информационный партнер программы «Лимон на миллион».

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО