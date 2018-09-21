Положительная динамика развития района

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с рабочим визитом посетил Лабинский район.

Прогресс на лицо!

В рамках визита глава региона вместе со своим заместителем, курирующим сферу АПК, Андреем Коробкой и главой района Игорем Чагаевым посетил одно из крупнейших предприятий муниципалитета — агрофирму «Прогресс».

Основным направлением деятельности хозяйства является выращивание крупного рогатого скота лучших мясных пород и растениеводство. Здесь также выращивают норок, занимаются коневодством.

На ферме насчитывается более двух тысяч голов коров абердин-ангусской породы. В текущем году на приобретение племенного молодняка и компенсацию содержания товарного маточного поголовья предприятие получило субсидии из краевого бюджета в размере более 6,4 млн рублей.

Продукция хозяйства пользуется спросом в сфере ресторанного бизнеса. На качество мраморной говядины в том числе влияет наличие собственной кормовой базы и больших территорий для выпаса скота.

— Земли для выпаса — преимущество Лабинского района, которое мы должны максимально использовать для экономического роста. У района есть ресурсы и условия, чтобы производить говядину высокого качества — такой продукт востребован на рынке края и страны,— отметил Вениамин Кондратьев.

По словам Игоря Чагаева, до 1 декабря в муниципалитете завершится процесс инвентаризации земель. Все свободные площади передадут фермерам.

Ежегодно на Кубани производится 115 тысяч тонн говядины в живом весе, в том числе около пяти тысяч тонн мраморной. Ее производят 32 сельхозпредприятия региона.

Хорошие результаты

В рамках визита Вениамин Кондратьев встретился с жителями муниципалитета и обсудил с ними перспективы развития территории. Во встрече также приняли участие вице-губернаторы, представители краевых ведомств, глава района Игорь Чагаев.

Глава региона отметил, что Лабинский район показывает хорошие результаты в экономическом развитии. Динамика поступлений в бюджет выше среднекраевого уровня, прибыль предприятий за шесть месяцев текущего года увеличилась на 34,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

— Темп роста инвестиций — почти 17 процентов к уровню прошлого года. Сегодня в районе реализуется четыре крупных инвестпроекта стоимостью 745 млн рублей, в результате появятся 105 новых рабочих мест. Эти показатели говорят о грамотной работе местной власти, Лабинский район набрал хороший темп развития,— подчеркнул губернатор.

С начала года рост налоговых поступлений от предприятий курортной сферы в районе составил сорок процентов.

Положительная динамика отмечается и в сельском хозяйстве. Как отметил вице-губернатор Андрей Коробка, Лабинский район стал лидером по урожаю зерновых и зернобобовых южно-предгорной зоны, выросло поголовье КРС, свиней, птицы. Еще одной точкой роста, по его словам, может стать садоводство. В муниципалитете для этого достаточно подходящих земель, которые в настоящий момент не используются.

Кроме того, в районе ведется работа по развитию и поддержке предпринимательства. За первое полугодие 2018 года объем кредитования МСП вырос в 1,3 раза и составил более ста миллионов рублей.

При этом в муниципалитете остается ряд нерешенных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Жители жалуются на перебои с водоснабжением и отсутствие газа. Негазифицированными остаются 29 населенных пунктов из 41. В районе есть примеры, когда центральный газопровод подведен к населенному пункту, но люди с февраля ждут подключения.

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко акцентировал, что край готов оказать району максимальную поддержку в решении этих проблем.

— Здесь должна быть совместная работа, подключение разводящих сетей — это уже ваша задача. Средства на новый газопровод предусмотрены в региональном бюджете. В целом району нужно активнее участвовать в краевых программах, как, например, по ремонту дорог. В этом году на эти цели выделено 350 млн рублей,— сказал Андрей Алексеенко.

Социальные вопросы — в приоритете

На встрече с активом Лабинского района Вениамин Кондратьев рассказал, что на капремонт и реконструкцию здания детской школы искусств в Лабинске из краевого бюджета выделено 121,7 миллиона рублей.

Школу искусств в Лабинске посещает 860 детей. В ней имеется шесть объединений: раннего физического развития, фортепиано, народное, хоровое, оркестровое и изобразительное искусство. На сегодняшний день школа занимает старое здание площадью 1,1 тыс. кв. метров, которое признано аварийным.

— Район приступит к ремонту здания Детской школы искусств. Край на это выделил 121,7 млн рублей,— сказал жителям муниципалитета глава Кубани.

Вениамин Кондратьев поручил главе района держать данный вопрос ремонта на личном контроле.

Сейчас образовательной организации на безвозмездной основе передано в оперативное управление здание Дома культуры сельскохозяйственного техникума, пустующее с 2009 года. Его площадь в три раза больше нынешнего — почти 3 тыс. кв. метров. В помещениях этого здания и будут проводиться ремонтные работы. Как ожидается, после переезда число учеников школы увеличится на треть.

Отметим, что губернатор давал поручение отремонтировать школу по итогам предыдущего выезда в Лабинский район.

Летом по заявке района в Департамент строительства Краснодарского края объект был включен в краевую программу «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований». Сейчас район организует проведение торгов для дальнейшего заключения контракта.

На встрече с активом обсуждались и другие вопросы соцсферы. В целом вице-губернатор Анна Минькова дала положительную оценку здравоохранению района. Она подчеркнула, что из краевого бюджета выделено 10 млн рублей на строительство нового офиса ВОП на хуторе Первая Синюха, в плане на следующий год — такой же объект на хуторе Сладком. Также в 2019 году район получит новое медоборудование — лапароскопическую стойку, аппараты УЗИ и ЭКГ.

Кроме того, до конца этого года, благодаря поддержке Министерства образования региона, будет введено 30 ясельных мест в детском саду №15 Лабинска. Также муниципалитет планирует подать документы еще на 60 мест.