Социальным вопросам — особое внимание

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела видеоселекторное совещание с заместителями глав городов и районов по социальным вопросам.

Завершить работу в срок

В начале мероприятия заместитель главы Кубани напомнила, что до конца года все муниципальные медицинские учреждения должны быть переданы в региональную собственность. В противном случае с 1 января 2019 года они не смогут претендовать на краевое финансирование.

Перед медицинскими организациями была поставлена задача до начала октября подать соответствующий пакет документов в краевое Министерство здравоохранения для дальнейшего согласования. По данным ведомства, за последние недели больницы и поликлиники заметно активизировались.

— По состоянию на сегодняшний день ситуация значительно улучшилась: из 44 муниципальных образований 38 подали документы. Славянский и Каневской районы предоставили их вчера, документы взяты на проверку,— сообщил министр здравоохранения Евгений Филиппов.

— Вопрос передачи лечебных учреждений на региональный уровень по-прежнему тормозится, и здесь объективно есть проблемы, которые муниципалитеты не могут решить, но есть и субъективные моменты. В любом случае работа должна быть завершена в срок,— подчеркнула вице-губернатор.

Также на совещании обсуждалась кредиторская задолженность в больницах и поликлиниках. Анна Минькова поручила оптимизировать расходы и усилить работу по ее снижению. Отдельно говорили о строительстве зданий для врачей общей практики. Замглавы муниципалитетов, где имеются риски невыполнения поставленных задач в сроки, доложили вице-губернатору о ситуации и принимаемых мерах.

Переходим на цифровое телевидение

На совещании обсудили доступность телевидения для жителей Кубани после отмены аналогового вещания.

Вице-губернатор напомнила, что в следующем году в России вещание федеральных телеканалов перейдет на цифровой формат.

— Важно, чтобы каждый человек понимал, как изменится телевидение в январе, какое оборудование необходимо приобрести для просмотра 20 цифровых каналов, но при этом не потерять и краевые, районные телеканалы. Местные новости нужны людям, и доступность их должна быть обеспечена,— подчеркнула Анна Минькова.

Более подробно о грядущих переменах рассказал руководитель Департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода.

По его словам, в январе 2019 года федеральные телеканалы начнут уходить из привычного аналогового вещания. Сначала это произойдет в населенных пунктах с числом жителей менее 100 тысяч, а затем по всему региону. Одновременно на всей территории края будет развернута сеть цифрового вещания — два мультиплекса по десять каналов. Причем все они будут в высоком качестве. Сегодня сеть цифрового эфирного ТВ охватывает 97 процентов территории Кубани.

Отметив несомненные плюсы перехода на цифровое телевидение, Владимир Пригода озвучил и проблемные вопросы, один из которых — информирование людей. Как в отдаленных поселениях, так и в городах важно дойти до каждой семьи. Во многих районах уже прошли встречи специалистов профильных служб с людьми, проведен подворовой обход тех населенных пунктов, где в силу рельефа местности эфирного телевещания не будет. Безусловно, необходимо наращивать разъяснительную работу и в средствах массовой информации. Людям надо доступно рассказывать, что для просмотра цифровых программ потребуется телевизор, выпущенный не ранее 2013 года, или адаптация старой техники с помощью цифровой приставки. Особо важный момент — как сохранить в своем телевизоре и аналоговые (местные), и получить цифровые (федеральные) телеканалы.

— Изучение рынка продаваемых в крае телеприставок показало, что только половина из них позволяет просматривать одновременно цифровые и аналоговые каналы,— отметил руководитель Департамента информационной политики. — Причем этот функционал не влияет на их стоимость. Информация об этом тоже доводится до жителей. Кроме того, совместно с Департаментом потребительской сферы края ведется работа с магазинами электроники, чтобы их консультанты разъясняли покупателям преимущества приставок полного функционала.

Отдельно Владимир Пригода говорил о трех процентах населения края, которые в следующем году окажутся вне зоны наземной цифровой и аналоговой ТВ-сети. Это около 50 тысяч домохозяйств в 258 малых населенных пунктах. По федеральной программе им предложено приобрести оборудование для приема спутникового сигнала на льготных условиях. Как показал подворовый обход, две трети домохозяйств в этих населенных пунктах уже имеют спутниковое ТВ. Оставшимся 15 тысячам семей власти помогут централизованно поставить «тарелки» значительно дешевле рыночной стоимости.